オンライン学習のためのグローバル教育パスウェイビデオメーカー
スクリプトからのテキストビデオで教育スクリプトを魅力的なビデオに素早く変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者や企業のトレーナーを対象に、魅力的なオンライン学習コンテンツの開発の容易さを示す45秒のクリーンで情報豊富な指導ビデオをデザインしてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、アップビートなバックグラウンド音楽を添えます。
EdTech企業のマーケティングチーム向けに、AIビデオジェネレーターが学習者のエンゲージメントを向上させる方法を強調する30秒のモダンでテンポの速いプロモーションビデオを制作してください。HeyGenのエネルギッシュなボイスオーバー生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に豊かで魅力的なコンテンツを作成し、瞬時に注目を集めます。
独立したコースクリエーターや専門家向けに、強力なクリエイティブエンジンでコース作成を向上させる方法を示す60秒の洗練された信頼性のあるビデオを開発してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を行い、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、会話調で一貫したブランドイメージで複雑なアイデアを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはグローバル学習のための教育ビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、魅力的な教育ビデオの作成を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。組織がグローバル教育パスウェイに適した高品質のコンテンツを制作し、学習者のエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenは、直感的なプロンプトネイティブビデオ作成を可能にする強力なクリエイティブエンジンを提供し、ユーザーが簡単にビデオをデザインできるようにします。豊富なビデオテンプレートとブランディングコントロールを使用して、すべての指導ビデオコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenはAIアバターやカスタムボイスオーバーのような高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターの使用を可能にし、スクリプトからのテキストビデオ機能を提供します。また、先進的なボイスオーバー生成と自動字幕を活用して、オンライン学習コンテンツをアクセスしやすく、ダイナミックにすることができます。
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、ユーザーが効率的に完全な指導ビデオコースを作成できるようにします。この包括的なアプローチは、スクリプトから最終出力までのコース作成を簡素化します。