インパクトのあるストーリーのためのグローバル開発ビデオメーカー

シームレスなボイスオーバー生成で教育動画や洞察に満ちた人口動態コンテンツを簡単に作成。

211/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生や教育者を対象とした45秒の教育動画を開発し、主要な人口動態の変化を簡潔で魅力的な方法で説明します。ビジュアルスタイルは情報的で明確であり、シンプルなアニメーションとプロフェッショナルで明瞭なナレーションを組み込みます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、高品質なナレーションを作成し、この人口動態動画の理解を深めます。
サンプルプロンプト2
開発セクター内のソーシャルメディアマーケターを対象とした30秒の活気あるソーシャルメディア動画を制作し、特定のグローバル問題の緊急性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは、速いペースで視覚的に印象的で、注意を引くものであるべきです。ダイナミックなカットと魅力的なサウンドトラックを使用します。この影響力のあるクリップは、HeyGenが提供する多様なAIアバターをフィーチャーし、幅広いオーディエンスにとって親しみやすく視覚的に多様なものにします。
サンプルプロンプト3
研究者や政策立案者向けに90秒のプレゼンテーションスタイルの動画を設計し、グローバルな人口研究に関連するデータビジュアライゼーションを綿密に分析します。全体的な美学は権威的でプロフェッショナルであり、クリーングラフィックスと真剣で情報的なトーンを特徴とし、アクセシビリティのために正確な字幕を提供します。この包括的な動画は、HeyGenの字幕/キャプション機能を簡単に統合し、複雑なデータポイントの明確なコミュニケーションを保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバル開発ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、人口動態に関する説明動画や教育コンテンツを作成し、複雑なデータを魅力的なビジュアルに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
グローバル開発トピックを詳述するスクリプトを作成または貼り付けます。私たちのプラットフォームは、あなたのテキストをダイナミックな動画に変換し、メッセージの基盤として機能します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
多様なAIアバターから選択したり、人口動態や人口シフトを効果的に表現するためにデータビジュアライゼーションを組み込み、物語を強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
AIボイスオーバー生成を利用してメッセージを明確に伝え、字幕やキャプションを追加して、教育動画がグローバルなオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
動画をエクスポート
必要に応じてアスペクト比を調整し、グローバル開発動画を完成させ、さまざまなプラットフォーム向けにエクスポートし、ソーシャルメディアやプレゼンテーションでオーディエンスを引き付ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

研究とデータビジュアライゼーションの明確化

.

複雑な人口動態、人口研究、データビジュアライゼーションを明確な説明動画に簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはグローバル開発トピックの魅力的な説明動画の作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、ユーザーがグローバル開発のためのインパクトのある説明動画を簡単に制作できるようにします。スクリプトからのテキストを動画に変換し、ボイスオーバー生成を活用して、人口動態や人口シフトに関するメッセージを明確で魅力的に伝えます。

HeyGenは人口動態に関する教育コンテンツのための効果的なAIビデオメーカーとして何が優れていますか？

高度なAIビデオメーカーとして、HeyGenは人口動態や人口研究に関する教育動画の制作を効率化します。リアルなAIアバターやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用し、複雑な情報をアクセスしやすい形式で提供します。

HeyGenはデータビジュアライゼーションを含むプロフェッショナルなソーシャルメディア動画の開発をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、データビジュアライゼーションやアニメーション要素を組み込んだ素晴らしいソーシャルメディア動画を作成するために設計されています。豊富なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズを活用して、人口データを視覚的に魅力的な物語に変換し、広範なリーチを実現します。

HeyGenは多様なグローバル開発プロジェクトのためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なグローバル開発プロジェクトに適した幅広いビデオテンプレートとリアルなAIアバターを提供しています。これらのリソースは、ブランディングコントロールやストックメディアサポートと組み合わせて、高品質なプレゼンテーションの作成を簡単かつ効率的にします。