グローバルコマースビデオジェネレーター：あなたのEコマースを拡大
スクリプトをテキストからビデオに変換し、魅力的なビデオを自動的に作成して、Eコマースマーケティングを強化します。
小規模ビジネスオーナーを魅了する期間限定オファーの15秒のソーシャルメディア広告を作成します。プロフェッショナルなテンプレートからの活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルを使用し、この広告は目立つ字幕とキャッチーな音楽トラックを使用してエンゲージメントを最大化し、eコマースマーケティングの結果を促進し、メッセージを迅速かつ効果的に伝えます。
マーケティングチーム向けに、AIビデオジェネレーターの力を示す45秒の説明ビデオが必要です。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を持ち、メディアライブラリからの関連するストックサポートを特徴とし、シンプルなスクリプトからのテキストからビデオへの変換が、非常にスケーラブルなコンテンツ作成をどのように促進するかを示します。
eコマースの専門家をターゲットにしたこの60秒のビデオは、インパクトのある新しい革新的な製品を発表しなければなりません。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、シネマティックな製品ショットと洗練されたナレーションを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォーム対応フォーマットに最適化され、Eコマースのための究極のAIビデオジェネレーターとして位置付けられます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように製品ビデオを強化できますか？
HeyGenは、先進的な「AIアバタービデオ」と「AI駆動ツール」を使用して、魅力的な「製品ビデオ」を作成する力を提供します。スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、「Eコマースマーケティング」をプロフェッショナルなタッチで際立たせます。
HeyGenがEコマースにとって効果的なテキストからビデオへのソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからの「自動ビデオ作成」を効率化することで、「テキストからビデオ」ソリューションとして優れています。これにより、「Eコマースマーケティング」のニーズに合わせた「スケーラブルなコンテンツ作成」が可能になり、書かれたコンテンツを効率的にダイナミックなビデオに変換します。
HeyGenはソーシャルメディア広告作成のためのプロフェッショナルなテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、影響力のある「ソーシャルメディア広告」を作成するために特別に設計された「プロフェッショナルテンプレート」の幅広い選択肢を提供しています。これらのテンプレートは、すべてのチャネルでのエンゲージメントとブランドの一貫性を促進する「プラットフォーム対応フォーマット」でコンテンツを提示します。
HeyGenはグローバルコマースビデオ生成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなオーディエンスにリーチするために「AIビデオジェネレーター」技術を活用する「グローバルコマースビデオジェネレーター」のリーダーです。「170以上の言語」に対応し、統合されたナレーション生成により、国際市場向けにコンテンツを簡単にローカライズできます。