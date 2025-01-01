世界クラスの広告のためのグローバルキャンペーンビデオジェネレーター

スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、世界中のマーケティングおよびソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的なビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェア開発者と技術トレーナーを対象にした90秒の説明ビデオを作成し、技術文書のためのAIビデオジェネレーターの高度な機能を説明します。ビジュアル的には、フレンドリーで知識豊富なAIアバターが明確で段階的なチュートリアルを提供し、明瞭で教育的なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターが複雑な技術的なテーマをライブプレゼンターなしでどのように生き生きとさせるかを強調します。
サンプルプロンプト2
クロスプラットフォームキャンペーンを管理するデジタルマーケター向けに、45秒のダイナミックなビデオを開発し、さまざまなソーシャルメディアチャネル向けの効率的なビデオ作成を示します。ビジュアルスタイルは多様なコンテンツスニペットの高速モンタージュで、鮮やかなテキストオーバーレイを伴い、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明瞭で簡潔な声を添えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、マーケティングキャンペーンの高いインパクトのコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーと個人事業主を対象にした2分間のインスパイアリングな製品ビデオを制作し、強力なビデオ編集ツールを使用してプロフェッショナルなマーケティングコンテンツを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルプレゼンテーションは簡単にフォローできるもので、多様な編集可能なテンプレートとシーンを特徴とし、温かく励ましのナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンが複雑なビデオ作成をどのように簡素化し、ユーザーが広範なデザイン経験なしで素晴らしいビジュアルを作成できるようにするかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルキャンペーンビデオジェネレーターの仕組み

AIによる効率と創造的な柔軟性を活用して、グローバルなマーケティングおよびソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的で高品質なビデオを生成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
スクリプトを作成または貼り付けることから始めます。私たちのプラットフォームは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成をシームレスかつ効率的に行います。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。外見や声をカスタマイズして、異なる地域や言語のターゲットオーディエンスに共鳴させます。
3
Step 3
ビジュアルと音声の強化を追加する
プロフェッショナルなナレーション生成、バックグラウンドミュージック、ストックメディアを使用してビデオを強化します。テンプレートとシーンを活用して、ビデオのビジュアルストーリーを迅速に構築し、視聴者を引きつけ続けます。
4
Step 4
グローバルにエクスポートして展開する
自動生成された字幕/キャプションでビデオを仕上げ、グローバルなアクセシビリティを確保します。その後、さまざまなプラットフォームでのソーシャルメディアキャンペーンに合わせたHD品質の出力を簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

AIを活用したビデオ作成で顧客成功事例を強調し、グローバルブランドの信頼を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストから効率的なAIビデオ作成を可能にしますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用し、スクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換します。この革新的なアプローチはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、多様なニーズに対する迅速なコンテンツ生成を可能にします。

HeyGenは音声とアクセシビリティに関してどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは多様な声を持つ強力なナレーション生成と、自動字幕/キャプションを提供し、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。これらの機能は、コンテンツをより広い視聴者に対して明確で魅力的にし、HD品質の出力に貢献します。

HeyGenはブランドの一貫性とワークフロー統合のためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができます。また、ワークフロー統合をサポートし、ビデオ編集ツールと制作パイプラインを効率的に統合します。

HeyGenはグローバルマーケティングとソーシャルメディアキャンペーンをどのように強化しますか？

HeyGenは強力なグローバルキャンペーンビデオジェネレーターとして機能し、マーケティングキャンペーンやソーシャルメディアキャンペーンのための多様なコンテンツを迅速に制作します。テンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、さまざまなプラットフォームや視聴者に合わせてビデオを簡単に適応させることができます。