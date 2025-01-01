グローバルブランド動画メーカー: コンテンツをグローバルに拡大
強力なテンプレートとシーンを使用して、グローバルなオーディエンス向けにブランドに合った動画を簡単に作成し、世界中で一貫したメッセージを確保します。
「ブランドに合った動画」を一貫して作成するのに苦労している小規模ビジネスオーナーですか？小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象とした、45秒の活気に満ちた魅力的な動画でその方法を発見してください。このプロンプトは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調するビジュアルに合わせた、明るくフレンドリーな音声トーンを特徴とし、プロフェッショナルな動画作成を手軽にします。
テクノロジーに精通したマーケターや人事担当者向けに設計された30秒の動画で、企業がどのようにして動画制作を革新できるかを紹介します。このプロンプトは、未来的でクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちた明確なAIボイスを特徴とし、「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」のシームレスな統合を強調し、HeyGenを使用してパーソナライズされたインパクトのあるコンテンツを作成します。
多様なプラットフォーム向けの多用途なコンテンツを必要とする企業向けに、HeyGenが「ソーシャルメディア動画」や社内コミュニケーションのための「動画作成」をどのように簡素化するかを示す2分間の情報動画を作成します。このプロンプトは、異なるプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の容易さと「メディアライブラリ/ストックサポート」の便利さを強調する明確で機能的なビジュアルを使用し、励ましのトーンでナレーションを行い、あなたの「グローバルブランド動画メーカー」があらゆる場所に届くことを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAI動画作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI動画メーカーは、AIを活用した技術と使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを利用して、動画作成を効率化します。このセルフサービスの動画制作ツールは、従来の動画制作に関連する時間とコストを削減するのに役立ちます。
HeyGenはすべての動画でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはブランド化された動画テンプレートと強力な組み込みのブランドコントロールを提供することで、動画が一貫してブランドに合ったものになることを保証します。これにより、ブランドガイドラインに沿ったプロフェッショナルで高品質なコンテンツを制作でき、HeyGenは強力なグローバルブランド動画メーカーとなります。
HeyGenのAIアバターのグローバルオーディエンスへの到達能力はどのようなものですか？
HeyGenの高度なAIアバターは、AIを活用した動画翻訳とリアルなボイスオーバーと組み合わせることで、グローバルなオーディエンスに向けた魅力的なコンテンツを制作できます。この機能により、企業はリーチを拡大し、多様な市場と効果的に接続することができます。
HeyGenは動画プロジェクトのリアルタイムコラボレーションを促進しますか？
もちろんです。HeyGenの直感的な動画エディターはリアルタイムコラボレーションをサポートしており、チームが動画作成プロジェクトでシームレスに協力できるようにします。この機能により、ワークフローが大幅に効率化され、動画制作の時間とコストが削減されます。