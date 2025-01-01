グローバルブランドビデオジェネレーター: ブランドに合った動画を迅速に作成

数分でグローバルオーディエンス向けの魅力的でブランドに合ったマーケティングビデオを作成します。スクリプトからのテキスト動画機能が動画作成を効率化し、時間とコストを節約します。

216/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
国際的なビジネス開発者やグローバルマーケティングチーム向けに設計された45秒の洗練されたプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、パーソナライズされたメッセージで多様なグローバルオーディエンスにリーチするグローバルブランドビデオジェネレーターの力を示すべきです。プロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を採用し、微妙なアニメーションと多言語の「ボイスオーバー生成」を特徴とし、文化を超えて共鳴するようにしてください。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の説明動画を開発し、スクリプトからの動画作成の簡単さを強調してください。ビジュアルスタイルはクリーンで明確、ステップバイステップで、音声には落ち着いたインストゥルメンタルトラックを使用してください。特に、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、書かれたコンテンツをシームレスに魅力的なビジュアルに変換してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやフリーランスマーケターに最適な15秒の活気あるマーケティングビデオを考えてみてください。ダイナミックなマーケティングビデオの簡単な作成を示します。ビジュアル的には遊び心がありエネルギッシュなスタイルを目指し、大胆なグラフィックと素早いトランジションを使用し、アップビートで現代的なサウンドトラックを背景に設定してください。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」がスクリプトに命を吹き込み、あらゆるキャンペーンに個人的なタッチを加える様子を力強く紹介するべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバルブランドビデオジェネレーターの仕組み

スマートなAIオートメーションを使用して、スクリプトから魅力的なビジュアルへと変換し、ブランドのリーチを拡大するために、グローバルオーディエンス向けのブランドに合った動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
スクリプトを貼り付けるか、テキストを入力することから始めます。HeyGenの高度なスクリプトからのテキスト動画機能が、あなたの言葉を瞬時に基礎となる動画に変換し、動画作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選び、ブランドのスタイルに合ったAIアバターを統合し、グローバルオーディエンスに視覚的に魅力的なメッセージを確実に届けます。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
ロゴ、ブランドカラーを追加し、理想的なボイスオーバーを選択して、すべての動画があなたの独自のブランドスタイルを反映するようにカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
制作を完了し、さまざまなアスペクト比で高品質なマーケティングビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームやキャンペーンで即座に配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーテリング

.

信頼を築き、グローバルブランドの評判を強化するために、説得力のあるビデオ証言や成功事例を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからの動画作成を簡単にしますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換します。高度なテキストから動画へのAIが動画作成プロセス全体を効率化し、高品質なコンテンツを非常に簡単に制作できます。

HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてブランドに合った動画を作成できますか？

はい、HeyGenではAIアバターの広範なカスタマイズが可能で、動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、色、特定のビジュアル要素を統合することで、簡単にブランドに合った動画を作成できます。

HeyGenは多様な動画ニーズにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートと強力なビデオ編集機能を提供し、さまざまなクリエイティブな要件に対応します。これにより、プロフェッショナルな仕上がりでグローバルオーディエンスをターゲットにしたマーケティングキャンペーン用の動画作成が容易になります。

HeyGenはどのようにしてすべての動画でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

HeyGenはグローバルブランドビデオジェネレーターとして機能し、包括的なブランディングコントロールを提供して一貫性を確保します。会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をすべてのマーケティングビデオに簡単に適用し、統一されたブランドプレゼンスを実現します。