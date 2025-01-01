グローバルブランドビデオジェネレーター: ブランドに合った動画を迅速に作成
数分でグローバルオーディエンス向けの魅力的でブランドに合ったマーケティングビデオを作成します。スクリプトからのテキスト動画機能が動画作成を効率化し、時間とコストを節約します。
国際的なビジネス開発者やグローバルマーケティングチーム向けに設計された45秒の洗練されたプロモーションビデオを想像してください。このビデオは、パーソナライズされたメッセージで多様なグローバルオーディエンスにリーチするグローバルブランドビデオジェネレーターの力を示すべきです。プロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を採用し、微妙なアニメーションと多言語の「ボイスオーバー生成」を特徴とし、文化を超えて共鳴するようにしてください。
プロダクトマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の説明動画を開発し、スクリプトからの動画作成の簡単さを強調してください。ビジュアルスタイルはクリーンで明確、ステップバイステップで、音声には落ち着いたインストゥルメンタルトラックを使用してください。特に、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、書かれたコンテンツをシームレスに魅力的なビジュアルに変換してください。
小規模ビジネスオーナーやフリーランスマーケターに最適な15秒の活気あるマーケティングビデオを考えてみてください。ダイナミックなマーケティングビデオの簡単な作成を示します。ビジュアル的には遊び心がありエネルギッシュなスタイルを目指し、大胆なグラフィックと素早いトランジションを使用し、アップビートで現代的なサウンドトラックを背景に設定してください。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」がスクリプトに命を吹き込み、あらゆるキャンペーンに個人的なタッチを加える様子を力強く紹介するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからの動画作成を簡単にしますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換します。高度なテキストから動画へのAIが動画作成プロセス全体を効率化し、高品質なコンテンツを非常に簡単に制作できます。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてブランドに合った動画を作成できますか？
はい、HeyGenではAIアバターの広範なカスタマイズが可能で、動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、色、特定のビジュアル要素を統合することで、簡単にブランドに合った動画を作成できます。
HeyGenは多様な動画ニーズにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは豊富なビデオテンプレートと強力なビデオ編集機能を提供し、さまざまなクリエイティブな要件に対応します。これにより、プロフェッショナルな仕上がりでグローバルオーディエンスをターゲットにしたマーケティングキャンペーン用の動画作成が容易になります。
HeyGenはどのようにしてすべての動画でブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
HeyGenはグローバルブランドビデオジェネレーターとして機能し、包括的なブランディングコントロールを提供して一貫性を確保します。会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をすべてのマーケティングビデオに簡単に適用し、統一されたブランドプレゼンスを実現します。