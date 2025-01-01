グローバル意識向上ビデオジェネレーター: 影響とエンゲージメントを促進

強力なボイスオーバー生成を使用して作成された魅力的なビデオで、世界中にメッセージを広めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域住民を対象にした新しいリサイクルプログラムを促進するための30秒のコミュニティ意識向上ビデオジェネレーターを開発してください。親しみやすくフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく共感できるAIアバターを使用して、明確で簡潔なメッセージで説得力のあるコミュニティストーリーを伝えます。
サンプルプロンプト2
非営利団体の潜在的な寄付者を対象にした60秒の資金調達ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは感情的に共鳴し、ドキュメンタリーのようなもので、彼らの活動の実際の影響を強力なイメージと感動的な音楽で紹介します。HeyGenの字幕/キャプションを通じてすべての重要なメッセージがアクセス可能であることを確認し、より広い視聴者に向けたビデオストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
新しい持続可能な製品のブランド認知度を高めるための15秒のパンチの効いたクリップをデザインしてください。一般消費者を対象に、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで展開します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に印象的で、クイックカットと鮮やかな色を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、すぐに注目を集める魅力的で効果的なビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グローバル意識向上ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIツールを使用して、文化を超えてメッセージが共鳴するように、情報を提供し、エンゲージし、行動を促す魅力的なビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
グローバル意識メッセージの舞台を迅速に設定するために、プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選択します。
2
Step 2
メッセージを生成
スクリプトを入力して、ダイナミックなビデオコンテンツに変換し、メッセージを生き生きと伝える魅力的なAIトーキングアバターを特徴とします。
3
Step 3
ビジュアルで強化
メディアライブラリから強力なイメージやビデオを統合し、物語を豊かにし、意識向上キャンペーンに視覚的なインパクトとコンテキストを追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、より広いアクセス性のために字幕/キャプションを追加し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、グローバルプラットフォームでシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるビデオストーリーテリングを推進

意識を高め、影響力のあるストーリーを共有し、グローバルコミュニティ内で行動を促す魅力的なビデオナラティブを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして意識向上のための影響力のあるビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なコミュニティストーリーやブランド認知度クリップを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはビデオ作成プロセスを簡素化し、グローバルな意識を促進する魅力的で効果的なビデオを迅速に開発できるようにします。

ソーシャルメディアビデオ作成のためにAIトーキングアバターをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenではAIトーキングアバターをカスタマイズでき、ソーシャルメディアビデオ作成戦略にシームレスに統合できます。この機能はビデオストーリーテリングを強化し、コンテンツをユニークで非常に魅力的なものにします。

HeyGenはビデオでグローバルな視聴者にリーチするためのどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なグローバル意識向上ビデオジェネレーターであり、多言語適応性と高度なボイスオーバー生成を提供します。これらの機能により、さまざまな地域や文化にメッセージを効果的に伝えるために、さまざまな視聴者に合わせたビデオを作成できます。

HeyGenはクリエイティブなアセットを使用してビデオ作成を効率化するツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なメディアライブラリと多用途なテンプレート、ドラッグアンドドロップ編集ツールを通じてビデオ制作を加速します。これにより、ブランド認知度ビデオが一貫したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持しながら、迅速にコンテンツを作成できます。