グローバル意識向上ビデオジェネレーター: 影響とエンゲージメントを促進
強力なボイスオーバー生成を使用して作成された魅力的なビデオで、世界中にメッセージを広めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地域住民を対象にした新しいリサイクルプログラムを促進するための30秒のコミュニティ意識向上ビデオジェネレーターを開発してください。親しみやすくフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく共感できるAIアバターを使用して、明確で簡潔なメッセージで説得力のあるコミュニティストーリーを伝えます。
非営利団体の潜在的な寄付者を対象にした60秒の資金調達ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは感情的に共鳴し、ドキュメンタリーのようなもので、彼らの活動の実際の影響を強力なイメージと感動的な音楽で紹介します。HeyGenの字幕/キャプションを通じてすべての重要なメッセージがアクセス可能であることを確認し、より広い視聴者に向けたビデオストーリーテリングを強化します。
新しい持続可能な製品のブランド認知度を高めるための15秒のパンチの効いたクリップをデザインしてください。一般消費者を対象に、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで展開します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に印象的で、クイックカットと鮮やかな色を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、すぐに注目を集める魅力的で効果的なビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして意識向上のための影響力のあるビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なコミュニティストーリーやブランド認知度クリップを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはビデオ作成プロセスを簡素化し、グローバルな意識を促進する魅力的で効果的なビデオを迅速に開発できるようにします。
ソーシャルメディアビデオ作成のためにAIトーキングアバターをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenではAIトーキングアバターをカスタマイズでき、ソーシャルメディアビデオ作成戦略にシームレスに統合できます。この機能はビデオストーリーテリングを強化し、コンテンツをユニークで非常に魅力的なものにします。
HeyGenはビデオでグローバルな視聴者にリーチするためのどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なグローバル意識向上ビデオジェネレーターであり、多言語適応性と高度なボイスオーバー生成を提供します。これらの機能により、さまざまな地域や文化にメッセージを効果的に伝えるために、さまざまな視聴者に合わせたビデオを作成できます。
HeyGenはクリエイティブなアセットを使用してビデオ作成を効率化するツールを提供していますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリと多用途なテンプレート、ドラッグアンドドロップ編集ツールを通じてビデオ制作を加速します。これにより、ブランド認知度ビデオが一貫したプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持しながら、迅速にコンテンツを作成できます。