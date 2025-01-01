GitLabチュートリアルビデオメーカー：魅力的なトレーニングを作成

HeyGenのテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、DevSecOpsチームのGitLabトレーニングを効率化します。

DevSecOpsチームが最初のCI/CDパイプラインを設定するための1分間のGitLabチュートリアルビデオを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、正確な画面録画と自信に満ちたナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、これらの重要なGitLabチュートリアルビデオの技術的説明を正確に行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非技術者がGitLabのマージリクエストを簡単に理解できる方法を示してください。魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを使用し、AIアバターを活用して概念を簡素化し、明確なナレーション生成で複雑なトピックを効果的にGitLabトレーニングにアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
GitLabチュートリアルビデオを強化する方法をクリエイターに示し、30秒のダイナミックなクイックチップを作成します。HeyGenのメディアライブラリとテンプレート＆シーンを効果的に使用してプロフェッショナルなビデオ作成を実演し、活気に満ちたモダンなビジュアルスタイルで提示します。
サンプルプロンプト3
技術ユーザーとGitLabトレーニングファシリテーター向けに、ビデオ作成のエクスポートオプションを最適化するための2分間の指導ビデオを開発します。詳細なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上の注釈を使用して、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能と字幕/キャプションの追加を示し、異なるプラットフォームでの最大の明確さとアクセス性を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

GitLabチュートリアルビデオの作成方法

AI駆動の機能を使用して、プロフェッショナルで魅力的なGitLabチュートリアルビデオを簡単に作成し、DevSecOpsチームや非技術者に最適です。

1
Step 1
ビデオスクリプトを貼り付ける
プラットフォームにビデオスクリプトを入力することから始めます。"スクリプトからのテキストビデオ"機能を活用して、初期のビデオドラフトを即座に生成し、初期制作の時間を節約します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選ぶ
GitLabチュートリアルを提示するために、多様な"AIアバター"から選択します。コンテンツに合ったシーンやビジュアルで背景をパーソナライズし、プロフェッショナルな外観を演出します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
広範な"メディアライブラリ"から関連するメディアを使用してチュートリアルを強化します。スクリーンショット、コードスニペット、カスタムブランディング要素を組み込んで、視聴者に一貫性と明確さを提供します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
チュートリアルが完成したら、さまざまな"エクスポートオプション"を利用して、希望の形式とアスペクト比でビデオをダウンロードします。チームや広範な視聴者と簡単に共有し、効果的なGitLabトレーニングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クイックソーシャルメディアチュートリアル

GitLabチュートリアルをAIを使用して魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップに迅速に変換し、エンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは技術チーム向けのGitLabチュートリアルビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、DevSecOpsチームや非技術者がスクリプトからテキストビデオを変換することで、プロフェッショナルなGitLabチュートリアルビデオを迅速に作成できるようにします。AIアバターやナレーション生成を含むAI駆動の機能により、複雑なビデオ作成タスクを自動化し、一貫した品質と正確さを保証します。

HeyGenは詳細なGitLabトレーニングコンテンツの作成にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリやカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンなどの強力な編集ツールを提供し、GitLabのワークフローを正確に反映します。ユーザーはブランドコントロールを組み込むこともでき、効果的なGitLabトレーニングのための正確なビジュアルデモンストレーションを確保します。

HeyGenはGitLabチュートリアルで複雑なCI/CDプロセスを説明するためにAIアバターを活用できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、CI/CDパイプラインやマージリクエストなどの複雑な技術的概念をGitLabチュートリアルビデオ内で明確に説明するのに最適です。ビデオスクリプトを入力すると、プラットフォームが複雑な情報を簡素化するダイナミックで魅力的なプレゼンテーションを生成します。

作成以外に、HeyGenはGitLabチュートリアルの配信をどのように支援しますか？

作成以外にも、HeyGenは柔軟なエクスポートオプションを提供し、さまざまな解像度とアスペクト比で高品質のGitLabチュートリアルビデオをダウンロードできます。これにより、異なるプラットフォームやデバイスに最適化されたコンテンツを提供し、すべてのユーザーにGitLabトレーニングをアクセス可能にします。