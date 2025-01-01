初心者開発者向けに、複雑なGitの概念を理解するための90秒のチュートリアル動画を作成してください。この動画では、「Learn Git Branching」の基本を視覚的かつインタラクティブに分解し、クリーンなアニメーションとアップビートな背景音楽を用いてステップバイステップでデモンストレーションを行います。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、明確で簡潔、かつ魅力的な説明を提供してください。

