Gif to Video Maker: Convert & Create Stunning MP4s Online
無料のオンラインコンバーターと強力なビデオ編集ツールを使用して、アニメーションGIFを高品質のMP4ビデオに即座に変換しましょう。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが仕事をしているだけ
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenはアニメーションGIFをダイナミックなビデオに変換し、強力なGIFからビデオへのメーカー体験を提供します。GIFをMP4にシームレスに変換し、オンラインビデオエディターを使用して高品質で魅力的なビジュアルストーリーテリングを強化します。
ソーシャルメディアコンテンツを強化する.
Convert animated GIFs into shareable video clips, boosting engagement and reach across all platforms.
広告キャンペーンを最適化する.
Transform static GIFs into compelling video ads, capturing attention and driving higher conversion rates with dynamic visuals.
よくある質問
HeyGenはどのようにしてGIFをビデオフォーマットに簡単に変換するのですか？
HeyGenのオンラインGIFからビデオへの変換ツールは、プロセスを簡素化し、数ステップでアニメーションGIFをMP4のような広く互換性のあるビデオフォーマットに簡単に変換できるようにします。当プラットフォームは、あらゆるファイル変換においてスムーズなユーザーエクスペリエンスを保証します。
HeyGenで行われるビデオ変換の品質はどの程度期待できますか？
HeyGenでは、アニメーションGIFをMP4ビデオに変換する際、視覚的な完全性を保つために高度な処理を利用して高品質な変換を優先しています。私たちのGIFからMP4へのコンバーターは、最終的なビデオフォーマットの最適な品質と明瞭さを目指し、適切な場合には無損失圧縮技術をしばしば使用しています。
HeyGenをオンラインビデオエディターとして使用して、変換したGIFビデオを編集できますか？
もちろん、HeyGenは単なるファイル変換を超えて、強力なビデオ編集ツールを提供しています。GIFをビデオに変換した後、オンラインビデオエディターを利用してコンテンツをさらに向上させることができ、HeyGenをあなたのビデオ編集ニーズに対応する包括的なプラットフォームにしています。
HeyGenが変換に対応しているアニメーション画像の種類やファイルサイズに制限はありますか？
HeyGenの多機能ビデオコンバーターは、様々なアニメーション画像タイプをサポートするように設計されており、アップロードされたファイルにも対応しています。私たちは様々なファイルサイズを効率的に処理し、不必要な制限なしにダイナミックなアニメーションGIFを変換することができます。