HeyGenでは、アニメーションGIFをMP4ビデオに変換する際、視覚的な完全性を保つために高度な処理を利用して高品質な変換を優先しています。私たちのGIFからMP4へのコンバーターは、最終的なビデオフォーマットの最適な品質と明瞭さを目指し、適切な場合には無損失圧縮技術をしばしば使用しています。