究極のドイツ語トレーニングビデオジェネレーター

インテリジェントなスクリプトからのテキストビデオ技術で、プロフェッショナルなドイツ語トレーニングビデオを簡単に作成できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のL&D部門向けに、90秒の魅力的なeラーニングモジュールを作成してください。現代的で魅力的なグラフィックスタイルと親しみやすいAIアバターを使って、新入社員に会社のポリシーを案内します。このセグメントでは、eラーニングと開発のインタラクティブな可能性を強調し、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートやシーンがどのようにコンテンツをパーソナライズし、技術的な新しい労働力にとって退屈なテーマをより親しみやすく、記憶に残るものにするかを示します。
サンプルプロンプト2
新しい技術的な機能を社内の開発チームに説明する必要があるプロダクトマネージャーを対象にした、包括的な2分間の説明ビデオを開発することを考えてください。このビデオは、アニメーションや図解的なビジュアルと正確で情報豊富なAIナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、詳細な技術文書を簡単に理解できるビジュアル説明に変換し、複雑なプロジェクトコミュニケーションを効率化します。
サンプルプロンプト3
グローバルな技術サポートチーム向けのダイナミックな75秒のトレーニングビデオを想像してください。新しいソフトウェアプロトコルを明確で指導的な画面録画とグラフィックで提示します。このビデオは、HeyGenの高度な字幕とナレーション生成を活用して、異なる地域で一貫した翻訳ガイダンスを提供することを目的としています。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまなプラットフォームに適応し、シームレスなグローバルコンテンツ配信を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドイツ語トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターと正確なナレーションでプロフェッショナルなドイツ語トレーニングビデオを簡単に制作し、eラーニングと開発を効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まず、トレーニングコンテンツを書きます。私たちのテキストからビデオへのAIがスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、制作の準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表するプロフェッショナルなAIアバターの多様なラインナップから選択します。これらのAIアバターは、リアルな表情でドイツ語コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ドイツ語ナレーションを追加
強力な多言語サポートを利用して、スクリプトから自然なドイツ語ナレーションを作成します。メッセージが地元のオーディエンスに響くようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したら、ドイツ語トレーニングビデオが準備完了です。AIビデオジェネレーターが効率的に処理し、最終出力を簡単にダウンロードおよび共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマのトレーニングを簡素化

複雑なテーマを簡単に理解できるビデオレッスンに変換し、学習をよりアクセスしやすく、効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして多言語ビデオの作成と翻訳を支援しますか？

HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、ユーザーがトレーニングビデオをさまざまな言語に簡単に生成および翻訳できるようにします。高度なAIナレーションと字幕生成により、HeyGenはコンテンツを正確かつ効率的にグローバルなオーディエンスに届けます。

HeyGenはAIアバターを使った魅力的なトレーニングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、ダイナミックなトレーニングビデオを作成することに優れています。このテキストからビデオへのAI機能は、コンテンツ制作を効率化し、eラーニングと開発をよりアクセスしやすく、視覚的に魅力的にします。

HeyGenはビデオコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenはブランドの一貫性とクリエイティブなコントロールを確保するために、広範なカスタマイズを提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートを利用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、特定のビデオ要件に合わせて調整することができます。

HeyGenは効果的なドイツ語トレーニングビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、優れたドイツ語トレーニングビデオジェネレーターとして機能します。高品質なトレーニングビデオを本格的なドイツ語AIナレーションで簡単に作成し、ドイツ語を話すオーディエンスに対して明確で影響力のあるコミュニケーションを実現します。