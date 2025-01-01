地質構造ビデオメーカー: AIによる地質学ビデオ

スクリプトからテキストをビデオに変換し、複雑な概念を簡単に理解できる動的な地質学トレーニングビデオに変換します。

143/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地質学者志望者や自然愛好家向けに、古代の岩石形成やユニークな鉱床などの驚くべき地質学的発見を紹介する30秒の視覚的に豊かなソーシャルメディアリールをデザインしてください。このダイナミックなショートビデオは、素晴らしいドローンショットとインパクトのあるクローズアップを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
学部生の地質学学生向けに、プレートテクトニクスの複雑なプロセスと地質構造の形成における役割を簡潔に紹介する60秒の詳細なトレーニングビデオを制作してください。プレゼンテーションは、インタラクティブな図や3Dモデルを取り入れたプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのAIアバター機能による落ち着いた明瞭なAI生成ナレーションで提供されるべきです。
サンプルプロンプト3
プロジェクト計画に関与する企業チーム向けに、地域の地質構造を理解することの重要性を示す20秒のクイックオーバービュービデオを開発してください。視覚スタイルはモダンでミニマリストであり、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと迅速で情報豊富なナレーションを使用し、HeyGenの適応可能なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

地質構造ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで複雑な地質学の概念を魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、影響力のある教育や発見のプレゼンテーションを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
説明したい地質構造を詳細に記述したスクリプトを作成または貼り付けます。スクリプトからテキストをビデオに変換して、初期シーンを自動生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
コンテンツを提示するための多様なAIアバターから選択するか、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して地質学の図や画像をアップロードし、重要なポイントを説明します。
3
Step 3
音声で強化
高度なボイスオーバー生成を使用して、地質学的現象やプロセスを明確に説明するリアルなナレーションを生成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
教育ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けに準備し、広範なリーチとアクセシビリティを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な地質学の概念を明確化

.

AIを活用した魅力的なビデオを通じて、複雑な地質構造やプロセスを簡素化し、複雑な情報をアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenは地質構造に関する教育ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、地質構造のような複雑なトピックでも、魅力的な教育ビデオを作成する力をユーザーに提供します。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、情報を動的に提示し、スクリプトからリアルなボイスオーバー生成をサポートします。

地質学的発見ビデオの制作においてHeyGenが提供する創造的な利点は何ですか？

HeyGenは直感的なAIビデオエージェントとして、地質学的発見を簡単に実現することを可能にします。豊富なメディアライブラリを活用してビジュアルを提供し、リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオスクリプトに直接変換し、視聴者のエンゲージメントを高めます。

HeyGenは地質学トレーニングビデオの制作プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは使いやすいインターフェースを通じて高品質な地質学トレーニングビデオの制作を簡素化します。テキストをビデオスクリプトに入力するだけで、正確な字幕とキャプションを備えたプロフェッショナルなコンテンツを生成します。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルな地質学コンテンツを制作できますか？

はい、HeyGenはすべてのプラットフォームで地質学プレゼンテーションやソーシャルメディアコンテンツをプロフェッショナルに見せることを保証します。アスペクト比のリサイズとエクスポート、ブランディングコントロールを使用して、一貫した高品質のビジュアルアイデンティティを簡単に維持できます。