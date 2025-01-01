地質学的発見ビデオメーカー：魅力的なビデオを作成

直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、学生向けの魅力的な教育地質学ビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地質学愛好家や研究者を対象とした新しい地質学的発見ビデオメーカーのための90秒のプロモーション作品を開発し、火山学における最近の発見を強調します。火山や溶岩流の実際の映像を使用し、ダイナミックでエキサイティングな視覚スタイルを採用し、エネルギッシュなナレーションのオーディオトラックを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを利用して、発見を魅力的かつプロフェッショナルに紹介し、その影響を示します。
サンプルプロンプト2
HeyGenを使用して魅力的な地質学ビデオを作成する簡単さを示す、教育者や学生向けの2分間の「ハウツー」ガイドを制作してください。このビデオは、クリーンでチュートリアルスタイルの視覚アプローチを採用し、画面録画とオンスクリーンテキストを特徴とし、親しみやすく明確な指導的な声のナレーションを加えます。HeyGenのナレーション生成機能の簡単さを強調し、ユーザーがプロジェクトに迅速にナレーションを追加できる方法を示します。
サンプルプロンプト3
教室での使用を想定した45秒の歴史的概要を想像し、主要な歴史的地震の影響を詳述します。視覚的な美学はドキュメンタリーの雰囲気を醸し出し、アーカイブ写真や地図を微妙なアニメーションとドラマチックで反省的な音楽スコアと組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、関連する画像やビデオクリップを簡単にソースし、物語の深みを増します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

地質学的発見ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、複雑な地質学的概念を魅力的で高品質な教育ビデオに変換し、学生や教室に最適です。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、地質学ビデオのスクリプトをHeyGenに直接貼り付けます。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する高度な技術を使用して、コンテンツを視覚的に生成する準備をします。
Step 2
ビジュアルを選択する
広範なメディアライブラリを閲覧し、地質学的プロセスや発見を説明するための関連映像、画像、ダイナミックな3Dビジュアルを選択し、教育ビデオを強化します。
Step 3
AIアバターとナレーションを追加する
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提示します。複数の言語で自然な音声のナレーションを生成し、地質学的な発見を語ります。
Step 4
発見をエクスポートする
正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートでビデオを仕上げます。自動生成された字幕/キャプションを含め、地質学ビデオがアクセス可能で影響力のあるものになるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な地質学的概念を簡素化

複雑な地質学的発見やプロセスを明確に説明し、科学教育をよりアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenは、特に地質学のような科目の教育ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して複雑なトピックを提示し、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、ユーザーが教育コンテンツを作成するのを支援します。これにより、地質学的プロセスや他の教育コンテンツを説明するための理想的なAIビデオメーカーとなり、学生の学習を向上させます。

HeyGenは、ビデオの高品質な出力を保証するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む強力な技術的機能を提供します。さらに、メディアライブラリと高度なナレーション生成を利用して、洗練されたプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenは、地質学的発見ビデオのような専門的なコンテンツの効率的な制作を支援できますか？

はい、HeyGenは専門的なコンテンツの制作を効率化し、教育者や学生が魅力的な地質学的発見ビデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームとAI機能により、教室での使用に最適なオンラインビデオメーカーとなります。

HeyGenは、ブランド管理や多様な視聴者へのアクセシビリティのような機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランド管理を統合し、すべてのビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。さらに、自動的に字幕/キャプションを生成し、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。