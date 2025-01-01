魅力的なレッスンのための地理教育ビデオメーカー

AIアバターで地理のコンテンツを魅力的にし、時間を節約しながらレッスンを生き生きとさせましょう。

117/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行者向けに有名な地理的ランドマークの60秒のバーチャルツアーを制作することを想像してみてください。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックなトランジションと冒険的なオーディオスタイルで息をのむような風景を紹介し、理想的なコンテンツ制作の一部となります。
サンプルプロンプト2
高校教師向けに水循環を詳しく説明する90秒の解説ビデオを開発し、スクリプトからテキストをビデオに変換して全体のスクリプトを生成し、正確な字幕/キャプションを含めることで全ての学生にアクセス可能にし、AIビデオジェネレーターが複雑な教育トピックを簡素化する方法を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザー向けにユニークな地理的事実についての30秒の「知っていましたか？」ビデオを作成し、活気あるバーチャルプレゼンターと視覚的に刺激的なグラフィックを特徴とし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を持ち、短編コンテンツを魅力的にするAIビデオエージェントの力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育用地理ビデオの作り方

AIを活用したツールで複雑な地理トピックを魅力的なビデオレッスンに変換し、学生と教師に最適です。

1
Step 1
教育ビデオスクリプトを作成する
地理のレッスンスクリプトをテキストからビデオへのスクリプトエディターに直接入力または貼り付けて開始します。この機能は教育コンテンツの効率的なAIストーリーテリングを支援します。
2
Step 2
バーチャルプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターのライブラリから選び、バーチャルプレゼンターとしてレッスンを強化し、地理コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとオーディオを追加する
ナレーション生成を利用してスクリプトを語り、メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、グラフィックを使用して地理的概念を説明するビデオを豊かにします。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有する
地理ビデオが完成したら、専用のエクスポート機能を使用して希望のアスペクト比で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなビデオは、学生とのインパクトのあるコンテンツ作成と共有の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

地理的概念と歴史を視覚化する

.

AIストーリーテリングを利用して、地理的現象とその歴史的背景を鮮やかに描写し、複雑なトピックをアクセスしやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な地理教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、教育者がテキストを動的な地理教育ビデオに簡単に変換できるようにします。リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を備え、学生に響く魅力的なレッスンを作成するのに役立ちます。

HeyGenは学習におけるAIストーリーテリングのためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは多様な教育ビデオテンプレートやアニメーション生成の能力を含む、AIストーリーテリングのための強力なクリエイティブツールを提供します。ユーザーはバーチャルプレゼンターを使って複雑なトピックを生き生きとさせる魅力的なナarrativesを簡単に作成できます。

HeyGenは教育ビデオコンテンツのためにナレーションと字幕を生成できますか？

はい、HeyGenはさまざまな声でスクリプトを生き生きとさせる高度なナレーション生成機能を備えています。さらに、自動的に字幕/キャプションを生成し、地理教育ビデオがすべての学生にとってアクセス可能でプロフェッショナルなものになるようにします。

HeyGenはYouTubeのようなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成する教師に適していますか？

もちろんです。HeyGenは教師にとって理想的な地理ビデオメーカーであり、高品質のコンテンツを制作するために必要なすべてのツールを提供します。使いやすいインターフェースとブランディングコントロールにより、教育者はYouTubeや他の学習プラットフォームに最適な洗練されたビデオを迅速に開発できます。