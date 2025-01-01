テクノロジーに精通した若者向けに、新しいガジェットを紹介する30秒のスポットライトビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでエネルギッシュにし、ダイナミックなカットと画面上のテキストアニメーションを使用し、アップビートなサウンドトラックと熱意あるナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロモーションスクリプトを迅速に実現し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントを促進する魅力的なコールトゥアクションを確保してください。

