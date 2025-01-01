一般的なスポットライトビデオメーカー: プロフェッショナルなビデオを数分で
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なマーケティングビデオや教育コンテンツを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロフェッショナルが複雑なトピックを迅速に理解するための60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーション化されたグラフィックスと洗練されたカラーパレットを組み合わせ、権威あるAIアバターナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、信頼性のある一貫した画面上の存在感で魅力的な教育コンテンツを提供します。
個人的なマイルストーンを祝う45秒のハイライトビデオを作成し、友人や家族と共有することを目的としています。ビジュアルは個人的な写真や短いクリップのような本物のビジュアルに焦点を当て、ソフトなトランジションと感動的で感情的なサウンドトラックで提示します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して物語を伝え、個人的なタッチを加えてください。
長いウェビナーからコンテンツを再利用し、Instagram Reels向けの魅力的なスニペットにするための15秒のマーケティングビデオを作成してください。スタイルは高速で、ダイナミックなテキストアニメーション、インパクトのあるカット、モダンでトレンディなサウンドデザインを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してソーシャルメディアでのサイレントビューイングに対応し、重要なポイントを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なスポットライトビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的なハイライトビデオを簡単に作成することができます。そのクリエイティブエンジンを使用して、本物のビジュアルを選択し、没入感のあるボイスオーバーを生成し、アイデアを魅力的な教育コンテンツや魅力的なマーケティングビデオに変えることができます。
HeyGenは私のスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオAI技術を利用して、スクリプトから直接高品質のビデオを生成することができます。これにより、説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツなど、多様なコンテンツを簡単に作成するための理想的なAIビデオジェネレーターとなります。
HeyGenで作成されたビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ビデオテンプレートやダイナミックなテキストアニメーションを含む幅広いカスタマイズオプションを提供し、コンテンツを個別化することができます。また、AIアバター、強力な編集ツール、豊富なストックメディアライブラリを活用して、ビデオがブランドとメッセージを真に反映するようにすることができます。
HeyGenはどのようにしてコンテンツの再利用ワークフローを効率化しますか？
HeyGenは、既存のコンテンツを新しいビデオ形式に簡単に再利用できるように設計されています。例えば、ソーシャルメディア向けの短編ビデオクリップなどです。自動ビデオ字幕付けや効率的な編集ツールなどの機能により、作業時間を大幅に節約し、コンテンツの作成と配信をより効率的にします。