もちろんです！HeyGenでは写真やその他のメディアをスムーズにアップロードし、あなたの個人的な瞬間を性別発表ビデオに統合することができます。この機能は、私たちの広範なビデオテンプレートと組み合わせることで、あなたのカスタマイズされたビデオを深く個人的かつ視覚的に魅力的なものにします。