ジェンダーエンパワーメントビデオメーカー：影響力のあるストーリーを作成
行動を促し、ジェンダー平等の意識を高めましょう。スクリプトからのテキストビデオを使用して、メッセージを強力な啓発ビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIビデオ生成が多様な声を可能にし、ジェンダー平等を促進する方法を示す、1分間の情報ビデオをデザインしてください。対象は企業、HR部門、D&I推進者です。ビデオはモダンでクリーンな美学を持ち、明確なグラフィックとプロフェッショナルなナレーション、控えめな背景音楽でサポートされ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成できます。
伝統的に男性が多い分野で成功を収めた女性の実際の成功事例を紹介する、45秒の力強いビデオを開発してください。対象は若い女性、教育者、コミュニティ組織です。感情に訴えるイメージと明確な音声を用いた証言スタイルのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて広くアクセス可能にします。
さまざまな分野におけるジェンダーギャップを分析し、実行可能な解決策を提案する、2分間のインパクトのある啓発ビデオを作成してください。対象は政策立案者、アドボカシーグループ、一般市民です。ビジュアルスタイルは真剣でデータに基づいたもので、権威あるナレーションと考えさせられる背景音楽を補完し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して効率的に制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのためにAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換を通じて高品質なビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームはAIアバターと洗練されたナレーション生成を活用し、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenの機能を使ってブランドストーリービデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはブランドストーリービデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なビデオテンプレートを利用し、自分のメディアライブラリのアセットを統合し、ブランドコントロールを適用して、ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとエクスポートのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションを提供することで、ビデオがアクセスしやすく、簡単に共有できるようにします。また、アニメーションビデオをさまざまなアスペクト比で効率的にエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームに対応させることができます。
HeyGenは女性のエンパワーメントビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは最先端のAIビデオエージェントとリアルなAIアバターを使用して、説得力のある女性のエンパワーメントビデオを制作する力を与えます。私たちのプラットフォームはビデオメーカーのプロセス全体を簡素化し、社会的影響のためのメッセージに集中できるようにします。