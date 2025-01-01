ジェンダー多様性意識向上ビデオメーカー：DEIトレーニングを向上させる
強力なAIアバターを使用して、観客を魅了し教育する包括的な多様性トレーニングビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRプロフェッショナルやチームリーダーを対象に、職場でのジェンダー平等の利点をプロフェッショナルで魅力的なビジュアルで紹介する60秒の包括的な動画コンテンツを開発してください。多様なAIアバターを使用し、自信に満ちた明瞭なナレーションで包括的なポリシーのポジティブな影響を強調してください。
一般のソーシャルメディアユーザー向けに、ジェンダー多様性に関する一般的な誤解を解消するための意識向上キャンペーンとして設計された30秒の教育動画を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的であり、画面上のテキストを組み込み、明るく親しみやすいナレーションを使用してください。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての重要なメッセージがアクセス可能であることを確認してください。
社内コミュニケーション用の心温まる40秒のソーシャルメディア動画をデザインし、多様な貢献を祝う包括的なチームの短いストーリーを伝え、感情に響くインパクトのある動画を作成することを目指してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用し、誠実でインスピレーションを与えるナレーションを添えて、温かく本物のビジュアルスタイルを採用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なジェンダー多様性意識向上ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenの高度なAIビデオメーカーを使用すると、多様なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して包括的な教育コンテンツを開発でき、ジェンダー平等に関するメッセージが強力に響き、インパクトのあるビデオを作成します。
HeyGenはカスタムコンテンツのエンドツーエンドのビデオ生成を提供しますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成のための直感的なクリエイティブエンジンを提供し、ビデオスクリプトをカスタムビデオコンテンツに変換します。テキスト-to-ビデオ機能、ナレーション生成、ブランディングコントロールを活用して、特定のニーズに合ったインパクトのあるビデオを作成できます。
HeyGenは多様性トレーニングビデオの開発に最適な機能を提供しますか？
HeyGenは、アニメーションビデオや説明ビデオを簡単に作成することで、多様性トレーニングと開発を強化します。カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、字幕/キャプションを利用して、従業員の理解とエンゲージメントを向上させる魅力的な教育ビデオを制作します。
HeyGenは短くてインパクトのあるソーシャルメディアビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、ソーシャルメディアビデオキャンペーンや意識向上キャンペーンに最適な短いビデオコンテンツの迅速な作成を目的としています。プロンプトネイティブのビデオ作成とアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにカスタマイズされたビデオを迅速に生成できます。