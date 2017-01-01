ゲームビデオジェネレーター：AIで壮大なコンテンツを作成

ゲームのハイライトをYouTubeやTikTokのバイラルショートに簡単に変換し、ダイナミックなAIナレーションで強化します。

最も壮大な瞬間を披露する30秒のゲームハイライトリールを作成しましょう。カジュアルゲーマーやソーシャルメディアのフォロワーをターゲットに、スピーディーでエネルギッシュなカットとスリリングなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenを通じて生成されたダイナミックなAIナレーションでアクションをシームレスに伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
バイラルを狙った45秒のショートフォームゲームコンテンツを想像してみてください。この動画は、TikTokやYouTube Shortsを目指すコンテンツクリエイターに最適で、ミーム中心のビジュアルユーモア、明るい色彩、キャッチーな効果音を特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して素早く組み立て、注目を集めます。
サンプルプロンプト2
60秒のAIゲームビデオメーカーの説明はいかがですか？ゲームプレイコンテンツの効果的な戦略を詳述します。この動画は、戦略的な分析を求める視聴者に理想的で、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと、必要なオンスクリーンテキスト、クリアなゲームオーディオを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションでより広いアクセスを可能にします。
サンプルプロンプト3
新しいゲームを検討している潜在的なプレイヤーをターゲットにした、15秒のゲームビデオジェネレーター広告またはクイックレビューを作成しましょう。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、モダンでアニメーション化されており、HeyGenのプロフェッショナルで魅力的なAIアバターを使用して、重要な情報をインパクトのある方法で伝え、ソーシャルメディアのスクロールに最適です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ゲームビデオジェネレーターの使い方

生のゲームプレイをAIで魅力的なショートフォームゲームコンテンツに変換し、YouTube、TikTok、Twitchなどのソーシャルメディアプラットフォームに対応します。

1
Step 1
ゲームプレイコンテンツをアップロード
まず、ゲームストリームまたは録画したゲームプレイコンテンツをアップロードします。AIが自動的に映像を分析し、重要な瞬間を特定します。
2
Step 2
ゲームハイライトを生成
内蔵のAIビデオエディターがアップロードされた映像をインテリジェントに処理し、最もエキサイティングなゲームハイライトを自動的に識別してショートフォームコンテンツにクリップします。
3
Step 3
AIナレーションを追加
ナレーション生成機能を利用してビデオを強化します。AI生成のコメントや説明を追加し、ゲームハイライトをより魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ショートフォームゲームコンテンツを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、YouTube、TikTok、Twitchなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なゲームチュートリアルを開発

ゲームのクリアで簡潔なビデオガイドやチュートリアルを制作し、複雑なメカニクスに対するプレイヤーの理解とエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なショートフォームゲームコンテンツの作成を支援しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ゲームのハイライトを魅力的なショートビデオに変換し、TikTokやYouTubeなどのプラットフォームに最適です。AIを活用した編集とカスタマイズオプションにより、ゲームプレイコンテンツを際立たせ、注目を集めることができます。

HeyGenはゲームビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？

HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、AIスタイル、AIコメントやリアルなナレーションを追加する機能を含む、広範なカスタマイズオプションを提供します。バックグラウンドミュージックやブランディング要素を組み込むことで、ゲームビデオがあなたの独自のクリエイティブビジョンを反映するようにできます。

HeyGenはゲームビデオにAIコメントやナレーションを生成できますか？

はい、HeyGenはゲームプレイコンテンツを簡単に強化するために、ナレーションやAIコメントを自動生成する機能を提供します。さまざまなAIボイスから選択し、そのトーンを調整することができ、または自分のナレーションに簡単に置き換えてパーソナライズすることも可能です。

HeyGenはゲームコンテンツクリエイターが効率的にビデオを制作するのをどのように支援しますか？

AIゲームビデオメーカーとして、HeyGenはゲームの瞬間を特定し、スクリプトからコンテンツを生成するなどの主要なタスクを自動化することで、ビデオ制作を効率化します。このAIを活用したビデオエディターは、コンテンツクリエイターが大幅に時間を節約し、創造性に集中し、高品質なゲームビデオを共有することを可能にします。