ゲーム広告動画メーカー: 高コンバージョン広告を迅速に作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、プレイヤーのエンゲージメントを高める魅力的なゲーム動画広告を簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいタイトルを発表する大手ゲームスタジオやマーケティングエージェンシーをターゲットにした、没入感のある30秒のプロモーションビデオを作成してください。ダイナミックな`ゲームプレイ映像`をプロフェッショナルなナレーションとインパクトのあるサウンドデザインと組み合わせ、スムーズなトランジションを使用してゲームの世界を紹介します。HeyGenの`AIアバター`を使ってゲームのユニークなセールスポイントを紹介し、プラットフォームがリアルなデジタルプレゼンターを生成する能力を強調します。
ゲーム業界のパフォーマンスマーケターやA/Bテスター向けに、特定のゲーム機能やキャラクターに焦点を当てた20秒の広告バリエーションを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコンバージョンに焦点を当て、A/B比較の視覚的な手がかりと簡潔なメッセージングを使用し、明確な行動喚起を行います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が、異なるプラットフォーム向けに`広告バリエーション`を最適化し、最大のリーチと効果を確保する方法を示してください。
ゲームプラットフォームや教育ゲーム開発者向けのグローバルマーケティングチームを対象とした、魅力的な45秒のビデオ広告をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックで、ゲームのテーマを反映した多様な`メディアライブラリ/ストックサポート`ビジュアルを取り入れ、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して国際的なオーディエンスにリーチし、`ゲーム広告動画メーカー`ツールがグローバルキャンペーンにとってどれほど貴重であるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはゲーム広告動画のクリエイティブプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高品質なゲーム広告動画を効率的に生成し、アイデアを魅力的なコンテンツに変えることを可能にします。直感的なインターフェースとAI駆動の機能を活用して、効果的なゲームマーケティングのためにクリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenを使ってゲーム広告にゲームプレイ映像やAIアバターを統合できますか？
はい、HeyGenはあなた自身のゲームプレイ映像をシームレスに統合し、リアルなAIアバターをゲーム動画広告に登場させることができます。これにより、最大のインパクトを持つダイナミックでパーソナライズされた広告バリエーションを作成できます。
HeyGenは多様なゲーム動画広告キャンペーンを迅速に制作するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリとAI駆動のスクリプトからビデオへの機能を提供し、多数の高コンバージョン広告スクリプトと広告バリエーションを簡単に生成できます。これにより、クリエイティブなワークフローが加速し、プレイヤーのエンゲージメントが向上します。
HeyGenはモバイルゲーム動画広告の視覚的な魅力をどのように高めることができますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな視覚効果、魅力的なモーショングラフィックス、アニメーションを使用してモバイルゲーム動画広告を向上させることができます。その強力なビデオエディタ機能により、プロモーションコンテンツが注目を集め、インストールを促進します。