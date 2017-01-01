ゲーム広告動画ジェネレーター: コンバージョンする広告を作成
広告のアイデアを魅力的なゲーム動画に簡単に変換します。私たちのAI動画ジェネレーターは、スクリプトからのテキスト動画を使用して迅速で高インパクトな作成を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大手モバイルゲームスタジオのマーケティングマネージャーを対象にした、ファンタジーRPGの45秒のプロモーション動画を開発します。ビジュアルの美学は壮大でシネマティックであり、劇的なゲーム内の瞬間を強調し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して多様な広告バリエーションを迅速に作成できることを示します。オーディオはオーケストラで没入感があり、サスペンスと興奮を高めます。
コンテンツクリエイターやストリーマー向けに、ゲーム広告動画コンテンツを簡単に生成したい人のための60秒のチュートリアルスタイルの動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで指導的であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用してスクリプトをダイナミックな動画に変換する簡単さを示します。明確で熱意あるナレーションとサポート的なバックグラウンドトラックが視聴者をプロセスに導きます。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、バイラルなゲーム広告を作成したい人のための15秒の短い共有可能なコンテンツをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速くユーモラスで、予期しないゲーム内のバグや面白いキャラクターのやり取りを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された魅力的で表現力豊かなナレーションがコミカルな出来事を語り、アップビートでトレンドのサウンドクリップに合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のゲーム広告動画作成を強化できますか？
HeyGenはAIを活用した動画編集ツールで、コンテンツクリエイターが魅力的なゲーム広告動画を迅速に生成できるようにします。さまざまなビデオテンプレートとダイナミックなテキストアニメーションを活用して、ソーシャルメディアプラットフォームで短いコンテンツを際立たせましょう。
HeyGenは私の動画にAIアバターを提供しますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターのセレクションを提供し、スクリプトを生き生きとさせます。このスクリプトからのテキスト動画機能とボイスオーバー生成を組み合わせて、魅力的でパーソナライズされたコンテンツを作成します。
HeyGenが効果的なAI動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは自動動画作成機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供することで、動画制作プロセスを効率化します。さまざまなコンテンツニーズに対応するために設計されたAI動画ジェネレーターです。
HeyGenで動画の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を適用するためのブランドコントロールを含む広範なカスタマイズを可能にします。また、さまざまなビデオテンプレートとダイナミックなテキストアニメーションを活用して、短いコンテンツの望ましい美学を実現できます。