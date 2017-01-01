新しいモバイルゲームを紹介する30秒の鮮やかなゲーム広告動画を作成し、マーケティングを簡素化したいインディーゲーム開発者をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、エキサイティングなゲームプレイ映像と、ゲームのユニークなセールスポイントを説明するフレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターを交互に配置します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、明確で簡潔なメッセージを高エネルギーでモダンなサウンドトラックと共に届けます。

ビデオを生成