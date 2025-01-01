強力なゲームトレーラービデオメーカーで驚異的な公開を

プロフェッショナルなボイスオーバー生成でゲーム映像をシネマティックなトレーラーに変換します。

ファンタジーアドベンチャー愛好者をターゲットにした、スリリングな30秒のインディーRPGゲームトレーラーを制作してください。高速な戦闘、鮮やかな魔法効果、魅力的な英雄の旅を強調し、壮大なオーケストラ音楽とクリアな効果音で彩り、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して没入感のある世界を迅速に構築します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カジュアルゲーマーやユニークな物語体験を求める人々を対象にした、新しいパズルプラットフォーマーの45秒のシネマティックな公開映像を制作してください。挑戦的なゲームプレイ動画と心温まるキャラクターモーメントをダイナミックなカメラアングルで見せ、アンビエントで神秘的なサウンドトラックとゲームのコアメカニックを説明するクリアな「ボイスオーバー生成」で強調します。
サンプルプロンプト2
競技プレイヤーやマーケティングチームを興奮させることを目的とした、主要なeスポーツタイトルの新シーズンのための60秒のトレーラーメーカー体験を開発してください。新機能、キャラクター紹介、爆発的なゲーム内アクションをスリークでプロフェッショナルなビジュアルスタイルとパンチの効いたエレクトロニック音楽で紹介し、多様なグローバル視聴者に向けて「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
大気的なストーリーテリングとダークなSFを愛するファンにアピールする、ディストピアのオープンワールドゲームのための20秒の芸術的なコンセプトトレーラーを生成してください。抽象的でムーディーなビジュアルとミニマリストなシンセウェーブサウンドトラックを利用してゲームの前提に興味を引き、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してユニークで印象的な美学を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ゲームトレーラービデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな仕上がりでゲームを紹介するために設計された直感的なプラットフォームで、魅力的なビデオゲームトレーラーを簡単に作成します。

1
Step 1
ゲームプレイをアップロード
まず、未編集の映像と魅力的なゲームプレイ動画をプラットフォームのメディアライブラリに追加します。この基礎的なステップは、ゲームのメカニクスと視覚的な魅力を示すために重要です。
2
Step 2
トレーラーをデザイン
プロフェッショナルなビデオトレーラーテンプレートから選び、ゲームの物語を構築します。直感的なインターフェースでシーンを選択し、カスタマイズしてダイナミックなプレゼンテーションを作成できます。
3
Step 3
音声とブランディングで強化
プロフェッショナルな仕上がりでトレーラーを強化します。ボイスオーバー生成機能を利用して魅力的なナレーションを追加したり、インパクトのある効果音を統合してゲームの物語を生き生きとさせます。
4
Step 4
傑作をエクスポート
ゲームトレーラーが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。この最終的な高品質なマーケティング素材は、すべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付ける準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなゲームストーリーショーケース

.

ゲームの物語と没入感のあるゲームプレイを潜在的なプレイヤーに紹介し、期待と興奮を高めるインスパイアリングなゲームトレーラーをデザインします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオゲームトレーラーのAIトレーラー生成ツールとして機能しますか？

HeyGenはAIを活用して魅力的なビデオゲームトレーラーを作成することを可能にします。直感的なツールとAI機能により、ゲームトレーラー制作プロセスを効率化し、創造的な自由を提供します。

HeyGenを効率的なゲームトレーラービデオメーカーにしている特徴は何ですか？

HeyGenはビデオトレーラーテンプレートの選択肢と使いやすいインターフェースを提供し、高品質なゲームプレイ動画を迅速に制作できます。ドラッグ＆ドロップ編集で、映像、イントロ、アウトロを簡単に統合し、魅力的なマーケティング素材を作成できます。

HeyGenでゲームトレーラーの外観や音をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、ロゴや色などのブランディングコントロールを含むビデオゲームトレーラーの広範なカスタマイズが可能です。プロフェッショナルなボイスオーバーや多様な効果音を追加して、没入感のあるマーケティング素材を作成できます。

HeyGenはゲームトレーラー以外の制作にも適していますか？

はい、HeyGenは多用途なトレーラーメーカーで、ゲームトレーラー以外のさまざまなビデオコンテンツの制作にも最適です。YouTubeチャンネルのトレーラーやその他の短編ビデオマーケティング素材を効果的に制作できます。