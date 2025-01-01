ゲームハイライトビデオメーカーで瞬時に共有可能な瞬間を

使いやすいツールと美しいテンプレート＆シーンで、あなたのゲームハイライトをバイラルコンテンツに変えましょう。

AIを活用した編集機能を使って、魅力的なゲームハイライトリールを素早く作成する方法を1分間のチュートリアル動画で紹介してください。この動画は忙しいゲーマーやコンテンツクリエイターを対象に、シームレスなトランジション、ダイナミックなビジュアルエフェクト、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して各ステップを明確に説明し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使って簡単にマルチプラットフォームで共有できることを示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スポーツ愛好家やカジュアルゲーマーを対象に、プロフェッショナルな見た目のハイライトリールを簡単に作成する方法を45秒のプロモーション動画で紹介してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、HeyGenの様々なプリデザインテンプレートを使用し、気を散らさないアップリフティングな音楽を添えてください。HeyGenのテンプレートとシーンが編集プロセスを簡素化する方法を強調し、字幕/キャプションを使用して主要な利点を素早く理解できるようにしてください。
サンプルプロンプト2
上級ゲーマーやeスポーツチーム向けに、オンラインエディター内でパーソナライズされたAI駆動のナレーションを使用してゲームハイライトを向上させる方法を紹介する1分30秒の指導動画をデザインしてください。美的感覚は洗練されてプロフェッショナルにし、壮大なオーケストラ音楽を使用し、正確な編集能力を示してください。HeyGenによって駆動されるAIアバターを紹介し、視聴者に高度なカスタマイズオプションを案内し、スクリプトからのテキストを動画に変換して、画面上のアクションとシームレスに統合された音声解説を提供してください。
サンプルプロンプト3
コーチやスポーツ組織向けに、スポーツハイライトビデオメーカーを効果的に使用して様々なビデオクリップをコンパイルし管理する方法を詳細に説明する2分間のチュートリアル動画を作成してください。動画はモチベーショナルでありながら指導的なビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなバックグラウンドミュージックを組み合わせてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示して、異なるプラットフォームでのシームレスな配信を可能にし、毎回プロフェッショナルな品質の出力を保証してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ゲームハイライトビデオメーカーの使い方

直感的なAI駆動のオンラインエディターで、ゲームの瞬間を魅力的なハイライトリールに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオクリップをアップロード
まず、未編集のゲーム映像をアップロードするか、メディアライブラリから既存のビデオクリップを選択します。強力なメディアライブラリ/ストックサポートにより、コンテンツのシームレスな統合が可能です。
2
Step 2
自動ハイライトを生成
AIを活用した編集技術を利用して、映像を自動的に分析し、最もエキサイティングなゲームの瞬間を特定し、瞬時に自動ハイライトを作成します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
カスタム音楽、ボイスオーバー、アニメーションキャプションを追加してハイライトをパーソナライズします。字幕/キャプション機能を使用して、コンテンツをアクセスしやすく、魅力的にします。
4
Step 4
リールをエクスポートして共有
傑作を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、YouTubeやソーシャルメディア、その他のプラットフォームに最適なフォーマットで動画を生成し、エクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション用ゲームコンテンツ

ゲームハイライトを使用して高インパクトなプロモーション動画を開発し、新しいフォロワーを効果的に引き付け、ストリーミングやゲームチャンネルを成長させます。

よくある質問

HeyGenはハイライトリールにAIを活用した編集をどのように利用していますか？

HeyGenは高度なAIを活用した編集技術を駆使して、ハイライトリールの作成を簡素化します。この技術により、直感的なオンラインエディターを使用して、プロフェッショナル品質のコンテンツを効率的に制作することが可能です。

HeyGenを使ってゲームハイライトを作成するのにソフトウェアのインストールは必要ですか？

全く必要ありません！HeyGenは完全にウェブベースのプラットフォームであり、ゲームハイライトを作成するためにソフトウェアをインストールする必要はありません。オンラインエディターを使用して、ブラウザから直接魅力的な動画を作成できます。

作成後にスポーツハイライトビデオを共有するためのオプションはありますか？

HeyGenでスポーツハイライトビデオを完成させた後、様々な高品質フォーマットで簡単にエクスポートできます。また、HeyGenは人気のあるソーシャルメディアプラットフォームへの1クリック共有をサポートしており、迅速にオーディエンスにリーチできます。

HeyGenは私のビデオクリップの品質とエンゲージメントを向上させる機能を提供していますか？

はい、HeyGenはビデオクリップを向上させるための強力な機能を提供しています。プロフェッショナルなテンプレートの選択肢があり、統合された音楽とボイスオーバー、ダイナミックなアニメーションキャプションを使用して、あなたの動画を際立たせることができます。