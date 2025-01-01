AIを活用した編集機能を使って、魅力的なゲームハイライトリールを素早く作成する方法を1分間のチュートリアル動画で紹介してください。この動画は忙しいゲーマーやコンテンツクリエイターを対象に、シームレスなトランジション、ダイナミックなビジュアルエフェクト、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して各ステップを明確に説明し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使って簡単にマルチプラットフォームで共有できることを示してください。

ビデオを生成