ギャラリープロモビデオメーカー: 驚くべきビデオを作成

画像をダイナミックなプロモビデオに変換します。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富な「テンプレートとシーン」でビデオ作成が簡単かつ迅速に。

現代美術館の新しい展示会をターゲットにした、アート愛好家やコレクター向けの魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてミニマリストで、スムーズなトランジションと穏やかなアンビエントオーディオの背景で注目のアート作品を強調します。HeyGenのAIアバターを利用して、主要な作品を紹介する洗練されたプレゼンターを起用し、アーティストのビジョンを説明する自然な音声生成を補完し、効果的に「ギャラリープロモビデオメーカー」として魅力的な「プロモビデオ」を制作します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テックスタートアップ向けのダイナミックな45秒の製品発表ビデオを開発し、アーリーアダプターや潜在的な投資家をターゲットにします。ビジュアルの美学はモダンでエネルギッシュであり、鮮やかなアニメーションとアップビートで未来的なサウンドトラックを組み込みます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるストーリーを迅速に組み立て、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、製品の利点を明確に伝え、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルな「製品発表ビデオ」に変え、強力な「プロモビデオメーカー」として活用します。
サンプルプロンプト2
フリーランスの写真家の多様なポートフォリオを紹介するインスパイアリングな60秒のカスタムビデオを制作し、潜在的なクライアントやクリエイティブエージェンシーを対象とします。ビジュアルスタイルはアーティスティックで感情的であり、高品質のイメージを感動的なシネマティックな音楽スコアと同期させます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、クライアントの声や技術的な詳細を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してBロール映像を追加し、適応可能な「ビデオテンプレート」からユニークな「カスタムビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーがエンゲージメントを向上させるために、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」での迅速な消費に合わせたスナッピーな15秒のビデオをデザインします。ビジュアルアプローチは明るく、注目を集めるもので、クイックカットとトレンディでポップなオーディオトラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを使用して視覚的な魅力を高め、「ビデオ編集ツール」がオンラインプレゼンスを向上させる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ギャラリープロモビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なツールでビジュアルを魅力的なギャラリープロモビデオに簡単に変換し、観客を魅了します。

1
Step 1
基盤を選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して作成を開始します。テンプレートとシーンは強力な出発点を提供し、ギャラリープロモを簡単に構築できます。
2
Step 2
メディアをアップロード
写真、ビデオ、ブランディング要素をアップロードしてビジョンを実現します。強力なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、資産をシームレスに統合し、カスタムビデオを作成します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなナレーションでギャラリープロモを強化します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して、魅力的なオーディオでビジュアルを生き生きとさせます。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
広範なリーチを目指してビデオを最適化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてプロモを調整し、高品質のビデオを簡単にダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例を視覚的に紹介

テスティモニアルや成功事例を魅力的なAI搭載ビデオに変換し、ギャラリーやブランドの信頼性と信用を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、豊富な「ビデオテンプレート」と直感的な「ビデオ編集ツール」を通じて、魅力的な「プロモビデオ」の作成を簡素化します。AIアバター、テキストからビデオへの変換、プロフェッショナルな「ボイスオーバー」を使用して、「マーケティングキャンペーン」用の「カスタムビデオ」を迅速に生成できます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオ制作を効率化するために高度な「AI機能」を活用しています。プラットフォームにはAIアバター、テキストからビデオへの変換、プロフェッショナルな「ボイスオーバー」、自動「字幕」などが含まれており、使いやすい「オンラインエディター」でアクセス可能です。

HeyGenをビジネスのギャラリープロモビデオメーカーとして使用できますか？

はい、HeyGenは優れた「ギャラリープロモビデオメーカー」であり、製品やサービスを紹介するための驚くべき「カスタムビデオ」を作成できます。独自のメディアを簡単に統合するか、豊富な「ストック映像」ライブラリを利用して、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適化できます。

HeyGenはカスタマイズのための豊富なビデオ編集ツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「ビデオ編集ツール」を提供し、「カスタムビデオ」があなたのビジョンに完全に一致するようにします。ブランディングコントロールを適用し、「アニメーションテキスト」を追加し、さまざまなデザイン要素を利用して、コンテンツを効果的に際立たせることができます。