ギャラリープロモビデオメーカー: 驚くべきビデオを作成
画像をダイナミックなプロモビデオに変換します。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富な「テンプレートとシーン」でビデオ作成が簡単かつ迅速に。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップ向けのダイナミックな45秒の製品発表ビデオを開発し、アーリーアダプターや潜在的な投資家をターゲットにします。ビジュアルの美学はモダンでエネルギッシュであり、鮮やかなアニメーションとアップビートで未来的なサウンドトラックを組み込みます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるストーリーを迅速に組み立て、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、製品の利点を明確に伝え、シンプルなスクリプトをプロフェッショナルな「製品発表ビデオ」に変え、強力な「プロモビデオメーカー」として活用します。
フリーランスの写真家の多様なポートフォリオを紹介するインスパイアリングな60秒のカスタムビデオを制作し、潜在的なクライアントやクリエイティブエージェンシーを対象とします。ビジュアルスタイルはアーティスティックで感情的であり、高品質のイメージを感動的なシネマティックな音楽スコアと同期させます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、クライアントの声や技術的な詳細を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してBロール映像を追加し、適応可能な「ビデオテンプレート」からユニークな「カスタムビデオ」を作成します。
小規模ビジネスオーナーがエンゲージメントを向上させるために、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」での迅速な消費に合わせたスナッピーな15秒のビデオをデザインします。ビジュアルアプローチは明るく、注目を集めるもので、クイックカットとトレンディでポップなオーディオトラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを使用して視覚的な魅力を高め、「ビデオ編集ツール」がオンラインプレゼンスを向上させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、豊富な「ビデオテンプレート」と直感的な「ビデオ編集ツール」を通じて、魅力的な「プロモビデオ」の作成を簡素化します。AIアバター、テキストからビデオへの変換、プロフェッショナルな「ボイスオーバー」を使用して、「マーケティングキャンペーン」用の「カスタムビデオ」を迅速に生成できます。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作を効率化するために高度な「AI機能」を活用しています。プラットフォームにはAIアバター、テキストからビデオへの変換、プロフェッショナルな「ボイスオーバー」、自動「字幕」などが含まれており、使いやすい「オンラインエディター」でアクセス可能です。
HeyGenをビジネスのギャラリープロモビデオメーカーとして使用できますか？
はい、HeyGenは優れた「ギャラリープロモビデオメーカー」であり、製品やサービスを紹介するための驚くべき「カスタムビデオ」を作成できます。独自のメディアを簡単に統合するか、豊富な「ストック映像」ライブラリを利用して、さまざまな「ソーシャルメディアプラットフォーム」に最適化できます。
HeyGenはカスタマイズのための豊富なビデオ編集ツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ビデオ編集ツール」を提供し、「カスタムビデオ」があなたのビジョンに完全に一致するようにします。ブランディングコントロールを適用し、「アニメーションテキスト」を追加し、さまざまなデザイン要素を利用して、コンテンツを効果的に際立たせることができます。