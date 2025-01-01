現代美術館の新しい展示会をターゲットにした、アート愛好家やコレクター向けの魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてミニマリストで、スムーズなトランジションと穏やかなアンビエントオーディオの背景で注目のアート作品を強調します。HeyGenのAIアバターを利用して、主要な作品を紹介する洗練されたプレゼンターを起用し、アーティストのビジョンを説明する自然な音声生成を補完し、効果的に「ギャラリープロモビデオメーカー」として魅力的な「プロモビデオ」を制作します。

ビデオを生成