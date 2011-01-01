おもしろい ビデオメーカー：簡単にヒラリアスな映画を作成
HeyGenのAIアバターを使って、ユーモアのスタイルをカスタマイズし、簡単にボイスオーバーを追加しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
この60秒のコメディ傑作で、HeyGenの面白いAIビデオメーカーと共に、不条理の世界に飛び込みましょう。志望のコメディアンやコンテンツクリエーターに理想的なこのビデオは、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を使って作られた一連の予期せぬ展開を特徴としています。自分の映像を取り入れ、遊び心のあるサウンドトラックを加えることでユーモアのスタイルをカスタマイズし、YouTubeの多様な視聴者にぴったり合う作品にしましょう。
友達と手軽に笑いを共有したい人のために設計されたHeyGenの面白いビデオエディターを使って、30秒間の腹を抱えて笑うショートコントを作成しましょう。このビデオは、HeyGenのトリム、カット、トラックの結合機能を駆使して、シームレスに編集された一連の早口のジョークを披露します。すべてのオチが決まるように字幕を追加し、ソーシャルメディアプラットフォームで作品を共有して、最大のインパクトを目指しましょう。
日常のユーモアの本質を捉えた45秒のコメディモンタージュを制作してください。洗練されたユーモアを理解する視聴者向けにアレンジし、HeyGenのメディアライブラリーとストックサポートを使用して、独自のクリップと生成画像を組み合わせて視覚的に魅力的な物語を創り出してください。ダイナミックなボイスオーバーとキャッチーな音楽で体験を高め、Instagramのスピーディーな環境に最適な作品にしてください。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のツールを使用して、クリエイターが面白い映画やユーモラスなビデオを簡単に作成できるように力を与えています。ユーモアのスタイルをカスタマイズし、ボイスオーバーを追加し、YouTube、Instagram、TikTokなどのプラットフォームで作品を共有してください。
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Quickly create funny videos that captivate audiences on social media, enhancing your online presence and engagement.
モチベーショナルビデオで観客にインスピレーションと向上心を与える.
Use humor to inspire and entertain, creating videos that leave a lasting positive impact on viewers.
よくある質問
HeyGenを使って面白いビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、ユーモアのスタイルをカスタマイズしてボイスオーバーを追加することで、面白い映画を作成できる面白いAIビデオメーカーを提供しています。直感的なインターフェースを使用して、自分の映像を簡単に使用するか、ストックや生成画像のライブラリから選択することができます。
HeyGenの面白いビデオエディターにはどのような機能がありますか？
HeyGenの面白いビデオエディターは、トリム、カット、トラックのマージツールを提供し、あなたのコメディタイミングを完璧にします。また、音楽や効果音を加えて、ビデオのユーモアを高めることもできます。
HeyGenのビデオをソーシャルメディアで共有してもいいですか？
もちろんです！HeyGenを使えば、YouTube、Instagram、TikTokなどのプラットフォームに面白いビデオを簡単に共有でき、友達やフォロワーを手間なく楽しませることができます。
HeyGenのビデオメーカーが面白い映画を作成するためにユニークなのは何ですか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの変換機能を備えており、あなたのコメディビジョンに合ったボイスオーバーや字幕を生成することができます。このプラットフォームのテンプレートやシーンは、あなたの面白い作品にプロフェッショナルなタッチを加えます。