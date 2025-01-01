ファネルチュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なガイドを迅速に作成

高コンバージョンのビデオファネルを簡単に構築。AIアバターを使用してスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、オーディエンスを引き付けます。

270/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のチュートリアルビデオをデザインし、専用ジェネレーターを使用して初めての高コンバージョンビデオセールスファネルを構築するプロセスをステップバイステップで案内します。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的なもので、明確な画面録画と各ステージを説明する魅力的な「AIアバター」を組み合わせ、落ち着いた情報豊かなナレーションでサポートします。このビデオは作成プロセスを解明し、初心者を自信を持ったビデオファネルビルダーに変えます。
サンプルプロンプト2
起業家やマーケティングエージェンシー向けに30秒のダイナミックなプロモビデオを制作し、ビデオファネルビルダーを使用してマーケティングファネルの各ステージに合わせた多様なコンテンツを作成する際の豊富なカスタマイズオプションを示します。ビジュアルスタイルは、魅力的なテンプレートやシーンの範囲を示すクイックカットを特徴とし、ユーザーがどのように簡単にブランドに合わせてビデオを適応させることができるかを示し、エネルギッシュでインスパイアリングな音楽に合わせて設定します。HeyGenの「テンプレートとシーン」が、ゼロから始めることなく、カスタマイズされた高インパクトビデオの作成をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアを活用してリードをより効果的に生成したい企業を対象にした50秒のプロフェッショナルビデオを開発します。ビジュアル的には、異なるプラットフォームで最適化されたクリップの魅力的な例を提示し、モダンでクリスプなオーディオを伴います。ファネルチュートリアルビデオジェネレーターがコンテンツの簡単な適応を可能にする方法を強調し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を特に言及して、YouTubeビデオなどで完璧に見えるようにし、リーチとコンバージョンの可能性を最大化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファネルチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

高コンバージョンのビデオセールスファネルを簡単に構築し、スクリプトを魅力的なチュートリアルビデオに変換してオーディエンスを案内し、コンバートします。

1
Step 1
ファネルの設計図を作成
豊富なテンプレートとシーンを使用して、ビジュアル的にビデオセールスファネルを構築し、ワークフローを効率化します。
2
Step 2
魅力的なビデオコンテンツを生成
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたスクリプトを瞬時に魅力的なチュートリアルビデオに変換し、明確さとインパクトを確保します。
3
Step 3
ブランドの美学をカスタマイズ
ブランドコントロールを利用して、ロゴや好みの色をシームレスに含め、各ビデオに独自のブランドアイデンティティを適用します。
4
Step 4
すべてのプラットフォームでエクスポート
高コンバージョンのビデオマーケティングファネルコンテンツを完成させ、ソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チュートリアルとトレーニングビデオを強化

.

ユーザーエンゲージメントを高め、製品理解を向上させ、リテンションを増加させるインパクトのあるステップバイステップのチュートリアルビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高コンバージョンのビデオマーケティングファネルを構築するのに役立ちますか？

HeyGenは、ビデオマーケティングファネルの各ステージに魅力的なビデオを作成する力を与えます。AIアバター、テキストからビデオへの変換、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、リードを生成し、エンゲージメントを簡単に促進します。

HeyGenでセールスファネル用にどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な説明ビデオ、インパクトのあるプロモビデオ、詳細なチュートリアルビデオなど、さまざまなビデオタイプを簡単に制作できます。ブランドコントロールとAIボイスオーバーを使用して、ファネルのニーズに完璧に合うようにカスタマイズできます。

HeyGenはファネルチュートリアルビデオの生成にユーザーフレンドリーですか？

もちろんです。HeyGenは非常にユーザーフレンドリーに設計されており、誰でもプロフェッショナルなファネルチュートリアルビデオを迅速に生成できます。直感的なインターフェースとテキストからビデオへの機能により、ビデオ作成プロセス全体が簡素化されます。

HeyGenはファネル内のビデオコンテンツをカスタマイズするためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenは広範なブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、ストックメディアを提供しており、ファネルの各ステージに合わせてビデオコンテンツを調整できます。これにより、オーディエンスに響く一貫性のある高コンバージョンのビジュアルを作成できます。