小規模ビジネスオーナーや忙しいマーケター向けにデザインされた、45秒の活気ある説明動画を想像してください。彼らがどれほど簡単にセールスファネル用の魅力的なコンテンツを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、遊び心のあるアニメーションとフレンドリーでアップビートなAIのナレーションがプロセスを案内します。この短い動画は、HeyGenのAIナレーションがプロの才能を必要とせずにスクリプトを生き生きとさせる力を強調します。

ビデオを生成