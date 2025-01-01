亡くなった愛する人を偲ぶために、親しい家族向けにデザインされた60秒の心温まる追悼ビデオを作成してください。大切な写真と柔らかく温かいトランジション、そして穏やかで心地よいインストゥルメンタル音楽を組み合わせたビジュアルスタイルを想像してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、特別な思い出や逸話を共有する心のこもったパーソナライズされたナレーションを追加し、感動的な追悼ビデオを作り上げましょう。

