葬儀ビデオメーカー：心のこもった追悼を作成
カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なシーンで忘れられない追悼をデザインしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
追悼式の参列者向けに、45秒の敬意を表した葬儀スライドショーを作成してください。ビジュアルの美学はエレガントで静かであり、人生の瞬間を厳選した選択で提示し、クリーンなタイポグラフィと画像間のシームレスなフェードを使用します。これに穏やかなクラシック音楽を組み合わせ、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、迅速に品位ある個人的な追悼を組み立て、葬儀スライドショーの洗練されたプレゼンテーションを確保します。
重要な人物の遺産を祝うコミュニティグループを対象とした、30秒のインスパイアリングなトリビュートビデオを制作してください。ビジュアルナラティブは高揚感があり祝祭的であり、業績やポジティブな影響を強調するダイナミックな写真や短いビデオクリップを組み込み、インスピレーショナルでありながら厳粛な音楽を背景に設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、重要な引用や伝記的な詳細を魅力的なビジュアル要素に変え、この強力なトリビュートビデオを作り上げましょう。
失った仲間との共有の思い出を振り返る友人グループのために、60秒の感動的な追悼モンタージュをデザインしてください。ビジュアルスタイルは本物で個人的なものであり、率直な写真と短く楽しいビデオスニペットを利用して彼らのユニークな絆を捉えます。これに穏やかで反省的な音楽トラックを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、個人的な引用や内輪のジョークを追加し、感情的なインパクトを高め、美しい共有ビデオモンタージュを作り上げましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして個人的な追悼ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと豊富な編集ツールを提供し、追悼ビデオを個別にパーソナライズすることができます。写真やビデオクリップを簡単にアップロードし、音楽を追加し、さまざまなグラフィック要素で外観を調整して、美しい記念品を作成できます。
トリビュートビデオをデザインするためのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、トランジション、エフェクトを含む幅広いクリエイティブツールを提供し、トリビュートビデオを強化します。ユニークな色、フォント、ビデオスタイルでさらにカスタマイズし、心のこもった個人的な結果を確保できます。
葬儀スライドショーのために自分の写真やビデオを簡単にアップロードできますか？
はい、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用すると、自分の写真やビデオクリップを簡単にアップロードして、意味のある葬儀や追悼スライドショーを作成できます。プラットフォーム内でメディアをシームレスに配置し、強化できます。
HeyGenはAIアバターやカスタムボイスオーバーのようなユニークな要素をサポートしていますか？
HeyGenはAIアバターやカスタムボイスオーバーのような高度な機能をサポートし、ビデオモンタージュに独自のタッチを加え、感情を捉え、真に記憶に残る個人的な追悼を作成するのを助けます。