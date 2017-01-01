資金調達ビデオジェネレーター：寄付を最大化

スクリプトからのテキストビデオでビデオ制作を自動化し、ストーリーを高品質な資金調達ビデオに変換します。

潜在的な寄付者を対象にした45秒の非営利団体の資金調達ビデオを開発し、実際の影響を温かく本物のビジュアルスタイルで紹介し、HeyGenの音声生成を通じて共感的なナレーションを生成し、組織の感動的なストーリーを効果的に伝えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアのフォロワー向けに、今後のキャンペーンを詳述する30秒のダイナミックな説明ビデオを作成します。最新のグラフィックスとアップビートなオーディオスタイルを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速にこの魅力的なコンテンツを構築し、資金調達ビデオテンプレートを活用して迅速に開始することもできます。
サンプルプロンプト2
小さな草の根組織として、影響力のある60秒の資金調達ビデオを作成することを想像してください。AIアバターをスポークスパーソンとして起用し、シンプルでユーザーフレンドリーなビジュアルナラティブを制作し、励ましのトーンでミッションを説明し、このAIビデオジェネレーターを使用してチャリティーのためのビデオ作成を手軽に行いましょう。
サンプルプロンプト3
即時のオンライン寄付者向けの緊急アピールを20秒で簡潔に生成し、ソーシャルメディアマーケティングに適したものにします。直接的で影響力のあるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenによって生成された字幕/キャプションを追加して、音声なしでもメッセージが明確に伝わるようにし、重要なニーズを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

資金調達ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なツールとAIの支援を活用して、影響力のある資金調達ビデオを簡単に作成し、あなたの活動を共有し、寄付者を引き付け、支援を促進します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまな資金調達ビデオテンプレートから選択し、キャンペーンの構造とビジュアルスタイルを迅速に確立します。これにより、クリエイティブプロセスが開始され、最初から洗練された外観が保証されます。
2
Step 2
スクリプトを作成
魅力的なビデオスクリプトを作成し、ストーリーと行動喚起を概説します。ジェネレーターはこのスクリプトを使用して、テキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、ナラティブを簡単に実現します。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
AIボイスを使用してビデオにプロフェッショナルなボイスオーバーを追加します。ナレーションを入力するだけで、ジェネレーターが明確で魅力的なオーディオトラックを生成し、スタジオを必要とせずにメッセージが効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化された形式とアスペクト比で高品質なビデオをエクスポートします。これにより、影響力のある資金調達ビデオがすぐにソーシャルメディアや他のチャネルで共有され、ターゲットオーディエンスに届きます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響ストーリーを紹介

寄付の直接的な影響を魅力的なAIビデオを通じて強調し、成功を示し、サポーターとの信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenは非営利団体の資金調達ビデオのストーリーテリングをどのように強化しますか？

HeyGenは「非営利団体の資金調達ビデオ」に魅力的な「ストーリーテリング」機能を提供し、「ビデオスクリプト」のアイデアを「高品質なビデオ」に変換して、視聴者に深く響くようにします。私たちの「AIビデオジェネレーター」は、先進的な制作機能を活用して、すべての「資金調達ビデオ」をより影響力のあるものにします。

HeyGenはコンテンツ作成を簡素化するための資金調達ビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな「資金調達ビデオテンプレート」と直感的な「ドラッグアンドドロップ編集ツール」を提供して、コンテンツ作成プロセスを簡素化します。これらのリソースを使用することで、広範な技術スキルを必要とせずに魅力的な「資金調達ビデオ」を迅速に制作し、「制作プロセスを大幅に自動化」できます。

HeyGenはチャリティーアピールのためのボイスオーバーとブランディングをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは「チャリティー」アピールを個別化するための強力なツールを提供しており、先進的な「ボイスオーバー」生成とカスタム「AIボイス」を「テキストから音声」機能を通じて利用できます。また、ロゴや特定の色などの「ブランディングコントロール」を適用して、すべての「資金調達ビデオ」で一貫性とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保できます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的な資金調達ビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、「ビデオスクリプト」を直接プロフェッショナルな制作に変換することで、魅力的な「資金調達ビデオ」の作成を大幅に効率化します。この効率的な「制作プロセスの自動化」により、「非営利団体の資金調達ビデオ」を迅速に作成でき、コアミッションにより集中することができます。