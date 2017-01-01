小規模な非営利団体を対象にした60秒のチュートリアルビデオを作成し、AIファンドレイジングアイデアジェネレーターがどのようにして効果的なガイドを作成するのに役立つかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式にし、各機能を説明する親しみやすく明確なナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的に提示し、説得力のあるスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。

