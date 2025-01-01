資金調達トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを作成

スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオを使用して、数分で資金調達キャンペーンのための魅力的な説明ビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利のマーケティングチームと資金調達者を対象に、魅力的な資金調達ビデオを制作する方法を紹介する1.5分間のインスピレーションを与えるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは感情的でストーリー重視であり、心温まる証言とHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの影響力のあるストック映像を組み込むべきです。プロフェッショナルなナレーション生成と正確な字幕/キャプションを使用して、アクセシビリティと感情的な共鳴を確保し、最終的にビデオ制作の努力を強化します。
サンプルプロンプト2
効率的なビデオソリューションを求める小規模非営利組織向けに、45秒間のダイナミックなソーシャルメディア説明ビデオを作成してください。この活気ある説明ビデオは、クイックカットとモダングラフィックスを備えたアップビートなビジュアルスタイルを特徴とし、エネルギッシュなAIボイスを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを使用して主要メッセージを提示することの容易さを強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、ビデオ編集をアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
資金調達セクターの経験豊富なコンテンツクリエーターを対象に、資金調達ビデオジェネレーターを使用した高度な技術を説明する2分間の詳細な説明ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは非常に情報的であり、アニメーションシーケンスと正確なオンスクリーンデータビジュアライゼーションを利用し、明確で権威あるナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオの力を示し、迅速なコンテンツ反復と洗練された説明ビデオを作成するためのテンプレートとシーンの広範な範囲を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

資金調達トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

チームを教育し、非営利団体の影響力を高めるために、魅力的でプロフェッショナルな資金調達トレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、資金調達トレーニングコンテンツをHeyGenに貼り付けます。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、指導資料の基盤を設定します。
2
Step 2
プレゼンターを選択する
トレーニングコンテンツを提供するために、多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなAIプレゼンターは、エンゲージメントを高め、資金調達ビデオをより影響力のあるプロフェッショナルなものにします。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
HeyGenの直感的なブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、非営利団体の独自のアイデンティティを取り入れます。これにより、資金調達チームのためのプロフェッショナルで一貫したトレーニング資料が保証されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
アクセシビリティのために字幕/キャプションを生成し、希望のアスペクト比でエクスポートすることで、資金調達トレーニングビデオを完成させます。プロフェッショナルなトレーニングコンテンツが配信の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

資金調達キャンペーンのための行動を促す

寄付者、ボランティア、スタッフを鼓舞し、資金調達イニシアチブへの参加とサポートを促進するための魅力的でモチベーションを高めるビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenは資金調達トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを直接魅力的なビデオに変換することで、資金調達トレーニングビデオジェネレーターのプロセスを革新します。HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すると、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを備えた高品質の資金調達ビデオを迅速に制作でき、生産時間とコストを大幅に削減します。この効率的なビデオ作成プロセスにより、非営利団体が魅力的なトレーニングコンテンツを開発しやすくなります。

HeyGenにはどのようなカスタマイズツールがありますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやロゴと色の包括的なブランディングコントロールを含む、ビデオ作成をカスタマイズするための強力な機能を提供します。プロフェッショナルなナレーション生成を活用し、ストックアセットのための広範なメディアライブラリにアクセスできます。これにより、すべてのビデオがキャンペーンのビジュアルアイデンティティとメッセージに完全に一致することが保証されます。

HeyGenはプロフェッショナルなナレーションのためにAIボイスを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIボイスの広範な選択肢を提供しており、すべてのビデオコンテンツにプロフェッショナルなナレーションを生成できます。この高度な機能により、資金調達ビデオやトレーニング資料に明確で魅力的なナレーションを提供し、外部の声優を必要としません。テキストベースの編集機能により、ナレーションの配信を正確に制御することも可能です。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けに資金調達ビデオをどのように最適化しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比をサポートすることで、資金調達ビデオのリーチを最大化します。字幕とキャプションを簡単に追加でき、特に無音視聴環境での視聴者のエンゲージメントに重要です。これらの機能により、すべてのデジタルチャネルでの認知キャンペーンが効果的になります。