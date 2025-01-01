非営利団体の潜在的な寄付者や理事会メンバー向けに、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、組織の影響力と成果を強調する明確で魅力的、かつ心温まるナarrativeを提供する45秒の説得力のある資金調達報告ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで前向きなもので、信頼を築き、資金調達報告ビデオメーカーへの継続的なサポートを促すために、重要なマイルストーンや受益者のストーリーを紹介します。

ビデオを生成