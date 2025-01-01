資金調達ビデオメーカー：非営利団体向けの簡単なAI
AIアバターを使って、あなたの目的のために魅力的なストーリーを簡単に作成し、寄付者をこれまでにない方法で引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
進行中のクラウドファンディングキャンペーンのための45秒のダイナミックなアップデートビデオを想像してください。既存の寄付者と新しい寄付者の両方をターゲットにしています。ビジュアル要素は鮮やかでインパクトがあり、プロジェクトのマイルストーンと現実の進捗を魅力的なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて表示し、熱意ある声のナレーションと高揚感のある背景音楽が成功と将来のニーズのメッセージを強調します。このアップデートは継続的なサポートを促し、キャンペーンの次のステップを明確に伝えます。
若いデジタルネイティブの個人を対象とした、30秒のソーシャルメディア向けの行動喚起ビデオを開発してください。小額の寄付を促したり、原因を共有したりすることを目的としています。ビジュアルスタイルはテンポが速く、モダンで視覚的に魅力的で、大胆なテキストオーバーレイと、アップビートでトレンドのオーディオトラックを組み合わせます。最大限のアクセシビリティとエンゲージメントを確保するために、明確な字幕/キャプションを目立たせ、音声なしでもメッセージが即座に理解できるようにし、ソーシャルメディアプラットフォームでの最適なパフォーマンスを実現します。
企業スポンサーや高所得者からの大口寄付を確保するのに最適な、90秒の本格的な証言スタイルの資金調達ビデオを作成してください。このビデオは、受益者の誠実な声のナレーションを通じて語られる変革の魅力的な物語をフィーチャーし、プログラムの成功を示すインパクトのあるビジュアルを交えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この強力なストーリーを効果的に構築し、プロフェッショナルで洗練された最終製品を確保し、資金調達ビデオへの投資の直接的な利益を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な資金調達ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、あなたの資金調達スクリプトを、リアルな声のナレーションとプロフェッショナルなテンプレートを備えた高品質なビデオに変換し、寄付者の注意を引きます。インパクトのある非営利ビデオを作成するプロセスを簡素化します。
HeyGenは私の非営利ビデオのためにAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターを組み込んでメッセージを伝えることができ、資金調達ビデオやクラウドファンディングキャンペーンにユニークでパーソナライズされた要素を追加します。このクリエイティブな機能は、視聴者とのつながりを助けます。
HeyGenは資金調達ビデオ制作を簡単に強化するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ機能を備えた直感的なオンラインビデオエディターを提供し、ストック映像や背景音楽を含む豊富なメディアライブラリを使用して、資金調達コンテンツをクリエイティブに向上させます。多様なテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックなストーリーテリングを実現します。
HeyGenはソーシャルメディア向けの資金調達ビデオの最適化をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに資金調達ビデオを最適化し、自動字幕とキャプション、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供して、最大のリーチとエンゲージメントを実現します。メッセージがどこでもアクセス可能でインパクトのあるものになるようにします。