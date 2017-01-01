非営利団体のマーケティングチーム向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのようにして効果的な資金調達説明ビデオの作成を簡素化するかを示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、スクリプトからビデオへの機能を実際に示すスクリーンキャプチャオーバーレイを使用し、明確で励みになるAIのナレーションを添えます。このビデオは、資金調達スクリプトを洗練されたビデオに変換する方法をユーザーに案内し、効率性とプロフェッショナルな成果を強調します。

