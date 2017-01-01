資金調達説明ビデオジェネレーター：影響力を高める

魅力的なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな非営利団体の資金調達ビデオでこれまでにない方法で寄付者を引き付けましょう。

非営利団体のマーケティングチーム向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのようにして効果的な資金調達説明ビデオの作成を簡素化するかを示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、スクリプトからビデオへの機能を実際に示すスクリーンキャプチャオーバーレイを使用し、明確で励みになるAIのナレーションを添えます。このビデオは、資金調達スクリプトを洗練されたビデオに変換する方法をユーザーに案内し、効率性とプロフェッショナルな成果を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模な非営利団体のリーダーを対象に、HeyGenを使用して「資金調達ビデオ」を迅速に展開する方法を示す60秒のダイナミックなデモを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く、さまざまなテンプレートとシーンを活用し、活気あるグラフィックとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、プラットフォームのドラッグ＆ドロップの簡単さを強調します。この短い説明ビデオは、高品質のビデオコンテンツが限られたリソースの組織でもアクセス可能で達成可能であることを伝えることを目的としています。
大規模な資金調達機関を対象に、HeyGenを高度なビデオ編集プラットフォームとして活用し、影響力のあるプロフェッショナルなキャンペーンを制作する方法を詳述する2分間の包括的なチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、権威あるもので、リアルなAIアバターが複雑なデータを視覚的に提示し、自信に満ちた明瞭な声で補完されます。このビデオは、ブランドの一貫性を確保し、寄付者へのアウトリーチのための真にシネマティックな品質のプレゼンテーションを実現するための高度なカスタマイズオプションを示します。
非営利団体のソーシャルメディアマネージャー向けに、45秒の簡潔なコールトゥアクションビデオを作成し、「資金調達キャンペーン」を促進するための短く魅力的なメッセージの力を示してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは直接的で影響力があり、簡単に理解できるもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの印象的なビジュアルを利用し、モバイルデバイスでの最大のアクセシビリティのために目立ちやすく読みやすい字幕/キャプションを使用します。このビデオは、迅速で魅力的なコンテンツが寄付者のエンゲージメントとキャンペーンの可視性を大幅に向上させる方法を示すことを目的としています。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

資金調達説明ビデオジェネレーターの仕組み

ビデオ編集の経験がなくても、視聴者に共鳴し、寄付を促す魅力的な資金調達説明ビデオを簡単に作成できます。

Step 1
スクリプトを作成する
まず、資金調達メッセージをジェネレーターに書き込むか貼り付けます。私たちのAI搭載プラットフォームは、先進的な「スクリプトからビデオへの」機能を使用して、あなたのテキストを動的なビデオに変換します。
Step 2
ビジュアルとシーンを選ぶ
視聴者を引き付けるために設計された豊富な「テンプレートとシーン」から選択します。これらの要素を簡単にカスタマイズして、あなたの目的を視覚的に伝え、潜在的な寄付者を魅了します。
Step 3
ナレーションとブランディングを追加する
プロフェッショナルな「ナレーション生成」でビデオを強化し、多様なAIの声から選んであなたのストーリーを語り、感情的な影響を与えます。
Step 4
ビデオをエクスポートする
説明ビデオを簡単に仕上げます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに対応するコンテンツを準備し、共有して資金調達の目標を達成できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

視聴者を鼓舞し、寄付を促す

視聴者を高揚させ、重要な目的に貢献するように促す魅力的なモチベーショナルビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用して資金調達説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトを魅力的な資金調達説明ビデオに変換します。ユーザーはテキストを入力するだけで、HeyGenのAIがそれを動的なビデオに処理し、AIの声とAIアバターを使用してビデオ作成プロセス全体を簡素化します。

HeyGenはプロフェッショナルな資金調達ビデオを作成するためにどのような編集機能とカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは直感的なツールを備えた包括的なビデオ編集プラットフォームを提供しており、簡単にカスタマイズできるドラッグ＆ドロップエディターを備えています。ブランドコントロールを適用し、視覚効果を追加し、メディアライブラリを利用して、非営利団体の資金調達ビデオがプロフェッショナルな外観と感触を実現することを保証します。

HeyGenは私の非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを迅速に制作するのを助けることができますか？

はい、HeyGenはビデオ作成を簡単にするように設計されており、非営利団体が高品質の資金調達ビデオを効率的に制作できるようにします。さまざまなテンプレートとスクリプト生成ツールを使用して、ソーシャルメディアマーケティングや資金調達キャンペーンのための影響力のあるコンテンツを迅速に開発し、貴重な時間とリソースを節約できます。

HeyGenは資金調達コンテンツにおいてパーソナライズされたAIアバターとリアルなナレーションを可能にしますか？

もちろんです。HeyGenはパーソナライズされたAIアバターの統合をサポートし、リアルなナレーションを作成するための高度なAI音声ジェネレーターを提供しています。これらの技術的な能力は、感情的な影響を与え、あなたの資金調達メッセージを本物のように聞こえるナレーションと魅力的なバーチャルプレゼンターで届けるのに役立ちます。