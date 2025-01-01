インパクトのあるビデオのための資金調達コンテンツビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートで強力な非営利団体の資金調達ビデオを作成し、あなたの活動のためにより多くの寄付を促進します。

153/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い世代を対象にした新しい資金調達キャンペーンのための45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、インスパイアリングでモダンなビジュアルナラティブを作成し、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換して魅力的なビデオにします。
サンプルプロンプト2
個人の寄付者や助成団体向けにデザインされた証言スタイルのナラティブを特徴とする60秒の強力な資金調達ビデオを制作し、プロフェッショナルな美学と希望に満ちたオーディオを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロール映像を強化し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
イベント参加者やオンラインフォロワーを対象にした15秒の簡潔な更新ビデオまたは行動喚起をデザインし、エネルギッシュで明確なビジュアルスタイルで次の資金調達イベントを告知します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、この資金調達コンテンツビデオをさまざまなプラットフォームに最適化し、ビデオ作成の取り組みを最大限に活用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

資金調達コンテンツビデオメーカーの使い方

ユーザーフレンドリーなツールとAI機能を使用して、メッセージを強化し、視聴者を引き付ける魅力的な資金調達ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトでビデオを作成
プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」のライブラリから選択するか、スクリプトから直接コンテンツを生成し、インパクトのあるストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターでインパクトを追加
「カスタマイズ可能なAIアバター」を追加して、視聴者とのつながりを強化し、多様な声と外見でメッセージを伝えることで、資金調達ビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
自動生成キャプションを適用
「自動生成キャプション」を適用して、視聴者全員にメッセージが明確でアクセス可能であることを保証し、エンゲージメントとリーチを向上させます。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有
「資金調達ビデオ」を完成させ、さまざまなフォーマットで簡単にエクスポートし、すべてのデジタルチャネルとソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

寄付者の影響ストーリーを共有

.

受益者の証言や影響ストーリーを特徴とする魅力的なビデオを開発し、寄付者の貢献がどのような違いを生むかを明確に示します。

background image

よくある質問

HeyGenは私のキャンペーンのために魅力的な資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、強力な資金調達ビデオを簡単に作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、あなたの使命を明確にし、寄付者をインスパイアします。HeyGenは理想的な資金調達コンテンツビデオメーカーです。

HeyGenは私の資金調達コンテンツにおける効果的なビジュアルストーリーテリングのためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは、あなたの資金調達コンテンツにおけるインパクトのあるビジュアルストーリーテリングのための強力なツールを提供します。多様なシーンレイアウト、ストックメディアライブラリ、ボイスオーバー生成を活用して、共感を呼ぶナラティブを作成し、寄付者の影響ストーリーを効果的に共有します。

HeyGenは私の非営利団体の資金調達活動のために魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、あなたの非営利団体の資金調達活動のために魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するために設計されています。使いやすいツールとアスペクト比のリサイズを組み合わせて、さまざまなプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作し、リーチを拡大します。

HeyGenのAIビデオメーカーは資金調達のためのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、資金調達キャンペーンのためのビデオ作成プロセス全体を簡素化し、時間とリソースを節約します。スクリプトから最終ビデオまで、AIボイスや自動生成キャプションなどの機能により、広範な編集経験がなくても高品質のビデオを制作できます。