若い世代を対象にした新しい資金調達キャンペーンのための45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、インスパイアリングでモダンなビジュアルナラティブを作成し、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換して魅力的なビデオにします。
個人の寄付者や助成団体向けにデザインされた証言スタイルのナラティブを特徴とする60秒の強力な資金調達ビデオを制作し、プロフェッショナルな美学と希望に満ちたオーディオを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロール映像を強化し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
イベント参加者やオンラインフォロワーを対象にした15秒の簡潔な更新ビデオまたは行動喚起をデザインし、エネルギッシュで明確なビジュアルスタイルで次の資金調達イベントを告知します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、この資金調達コンテンツビデオをさまざまなプラットフォームに最適化し、ビデオ作成の取り組みを最大限に活用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のキャンペーンのために魅力的な資金調達ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、強力な資金調達ビデオを簡単に作成する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、あなたの使命を明確にし、寄付者をインスパイアします。HeyGenは理想的な資金調達コンテンツビデオメーカーです。
HeyGenは私の資金調達コンテンツにおける効果的なビジュアルストーリーテリングのためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは、あなたの資金調達コンテンツにおけるインパクトのあるビジュアルストーリーテリングのための強力なツールを提供します。多様なシーンレイアウト、ストックメディアライブラリ、ボイスオーバー生成を活用して、共感を呼ぶナラティブを作成し、寄付者の影響ストーリーを効果的に共有します。
HeyGenは私の非営利団体の資金調達活動のために魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、あなたの非営利団体の資金調達活動のために魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成するために設計されています。使いやすいツールとアスペクト比のリサイズを組み合わせて、さまざまなプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作し、リーチを拡大します。
HeyGenのAIビデオメーカーは資金調達のためのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、資金調達キャンペーンのためのビデオ作成プロセス全体を簡素化し、時間とリソースを節約します。スクリプトから最終ビデオまで、AIボイスや自動生成キャプションなどの機能により、広範な編集経験がなくても高品質のビデオを制作できます。