非営利団体向け募金コミュニケーションビデオメーカー
寄付者をインスパイアし、使命を効果的に共有するために、先進的なボイスオーバー生成を活用してインパクトのある募金ビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々やソーシャルメディアユーザーを対象にした緊急でインスパイアリングな30秒の「行動を呼びかける」ビデオを開発し、特定のキャンペーンへの即時の支援を促しましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、ダイナミックなビジュアルとエネルギッシュな背景音を素早く組み立て、必要性と視聴者がどのように貢献できるかを明確に示す説得力のあるナラティブを作成し、効果的な「募金コミュニケーションビデオメーカー」ツールとして機能します。
助成機関や企業パートナー向けに、組織の使命と成果を明確に示すプロフェッショナルで共感的な45秒の「非営利募金ビデオ」を制作します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して明確で権威あるナレーションを提供し、静かなビジュアルスタイルとインパクトのあるデータビジュアライゼーション、インスパイアリングなイメージを組み合わせ、原因についての認識を効果的に広めます。
最近の寄付者や献身的なボランティアとの「深い関係を築く」ために設計された誠実で感謝の気持ちを込めた15秒の「感謝ビデオ」を作成します。この短く、希望に満ちたメッセージは、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティと明確さを確保し、明るくポジティブなビジュアルスタイルと本物の笑顔、祝賀のイメージを特徴とし、彼らの貴重な貢献を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが非営利団体にとって理想的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、事前の経験がなくても高品質な募金ビデオの制作を簡素化する、非営利団体にとって理想的なAIビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、寄付者に共鳴し、行動を促す強力なインパクトストーリーを伝えましょう。
HeyGenは募金ビデオのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、ストックメディア、音楽、エフェクトを備えた豊富なメディアライブラリを提供します。これにより、募金ビデオが組織のユニークなメッセージとブランドアイデンティティを真に反映することができます。
HeyGenはさまざまな募金キャンペーン向けに魅力的なビデオを効率的に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストベースの編集、AIボイス、字幕の自動生成などの高度なAIツールを活用して、ビデオ制作を効率化します。ボイスオーバーやキャプションを簡単に生成し、魅力的な募金コミュニケーションビデオをすべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有して、リーチを最大化しましょう。
HeyGenはビデオを通じて寄付者との深い関係をどのように築くことができますか？
HeyGenは、AIアバターと豊かなビジュアルストーリーテリングを活用して、寄付者や支援者に直接語りかけるパーソナライズされた募金ビデオや感謝ビデオを作成することを可能にします。これにより、共感と深い関係を築き、寄付者をインスパイアします。