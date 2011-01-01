資金調達 ビデオクリエーター：キャンペーンを強化する
人工知能のアバターを使って感情的なつながりを強化し、寄付を促進する説得力のある有益なビデオを作成します。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この45秒のビデオでは、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使って、あなたの原因の力を示します。ソーシャルメディアのクリップに最適なこのビデオは、技術に精通した視聴者向けに設計されており、革新的なソリューションを価値する人々に適しています。ビジュアルスタイルはエレガントでモダンで、AIによる編集を使用して、トランジションやダイナミックなエフェクトをスムーズに統合します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使って使いやすさを強調し、あなたのメッセージが明確でインパクトがあることを保証します。
HeyGenのビデオテンプレートを使用して、あなたのファンドレイジングキャンペーンの本質を捉えた30秒のビデオを作成してください。地域社会のグループや地元の支持者に向けて、このビデオは視覚的に鮮やかでエネルギッシュなスタイルで視聴覚的なストーリーテリングを組み合わせています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用することで、物語を際立たせる豊かなイメージのタペストリーが可能になります。目的は、視聴者に感情的なつながりを感じさせ、行動を起こさせることにあります。
非営利団体の資金調達キャンペーン用に、HeyGenのビデオ編集プラットフォームを使用して90秒のビデオを制作してください。このビデオは、潜在的な企業スポンサーや慈善団体を含む幅広い視聴者を対象としています。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、オフボイス生成が明確で権威あるトーンを提供します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して寄付の影響を強調し、さまざまな聴衆のアクセシビリティと参加を確保してください。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIによるナレーションとビデオ編集を使用して、感動的なチャリティビデオを作成し、感情的なつながりを築き、行動を促すことで、資金調達キャンペーンのためのビデオ制作を革命的に変えています。
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを生成する.
Quickly create captivating social media clips that boost your fundraising campaign's reach and impact.
よくある質問
HeyGenが私の資金調達ビデオの作成をどのように改善できますか？
HeyGenでは、AI駆動の編集とビデオテンプレートを使用して説得力のあるストーリーを作成するための強力なファンドレイジングビデオメーカーを提供しています。脚本からのテキストをビデオに変換する機能や、ボイスオーバーの生成などの特徴を活用して、感情的に共鳴する魅力的なチャリティービデオを作成することができます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターのユニークな点は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバターとオフボイス生成を使用してスクリプトをダイナミックなビデオに変換する能力で注目を集めています。この技術的偉業は、流暢なビデオナレーションを保証し、非営利目的のビデオ制作やソーシャルメディア用のクリップに理想的です。
HeyGenは非営利のビデオ制作をサポートできますか？
もちろん、HeyGenは非営利目的のビデオ制作を支援するために設計されており、広範なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのツールは、視聴者との感情的なつながりを生み出すことが不可欠な、印象的なビデオを作成するのに役立ちます。
HeyGenでビデオ編集にはどのような機能がありますか？
HeyGenは、アスペクト比のサイズ変更、ブランドコントロール、字幕/キャプションなどの機能を備えた包括的なビデオ編集プラットフォームを提供しています。これらのツールはAIによる編集と組み合わせることで、あなたのビデオがどのプラットフォームにも適した洗練された状態であることを保証します。