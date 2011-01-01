HeyGenでは、AI駆動の編集とビデオテンプレートを使用して説得力のあるストーリーを作成するための強力なファンドレイジングビデオメーカーを提供しています。脚本からのテキストをビデオに変換する機能や、ボイスオーバーの生成などの特徴を活用して、感情的に共鳴する魅力的なチャリティービデオを作成することができます。