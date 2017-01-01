資金調達要請ビデオメーカー：今すぐ訴求力を高めよう

魅力的なビジュアルストーリーテリングであなたの目的を高め、より広いリーチを実現するシームレスな字幕/キャプションで強化します。

非営利団体の創設者とその資金調達チーム向けに、1分間の共感的な資金調達ビデオを開発し、クリーンなビジュアルと希望に満ちた背景音楽を用いて彼らの使命を効果的に伝えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的な物語を簡単に作成し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して、明確で影響力のあるメッセージを届け、専用の資金調達ビデオメーカーの力を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チャリティーのソーシャルメディアマネージャー向けに、30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、活気あるビジュアルスタイルと魅力的なモーショングラフィックスを使用します。この簡潔なビデオは、HeyGenのAIアバターを前面に押し出し、直接的な行動喚起を行い、自動生成された字幕/キャプションで全ての視聴者に広くアクセス可能にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して様々なプラットフォームに最適化された強力なソーシャルメディアコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、迅速に反復し、異なる訴求をテストする必要がある45秒の直接的な資金調達要請ビデオを制作し、データ駆動型のビジュアルスタイルと明確な行動喚起、正確なナレーションを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速なカスタマイズと効率的なビデオ作成を可能にし、資金調達要請ビデオメーカーコンテンツの効果的なA/Bテストに必要なプロセスを加速します。
サンプルプロンプト3
主要な寄付者や助成委員会向けに、2分間の心温まるインパクトストーリービデオを生成し、感情的な背景音楽で豊かにした暖かいドキュメンタリースタイルのビジュアル美学を採用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、本物の実世界の映像と画像を組み込み、視覚的ストーリーテリングの物語が正確な字幕/キャプションで完全にアクセス可能であり、プロフェッショナルで魅力的なボイスオーバー生成で潜在的な寄付者と深くつながることを保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

資金調達要請ビデオメーカーの使い方

寄付者とつながり、あなたの目的を支援するための効果的な資金調達ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を選択
資金調達に特化したプロフェッショナルなテンプレートとシーンの幅広い選択肢から選ぶか、独自のスクリプトでユニークなメッセージを作成します。
2
Step 2
ビジュアルストーリーを追加
独自のビジュアルをアップロードするか、広範なストックメディアライブラリから選択してメッセージを強化します。写真、ビデオ、ブランド要素を組み込んでビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的な音声とテキストを生成
高度なボイスオーバー生成を利用して、リアルなAIボイスでスクリプトを生き生きとさせます。最大限のアクセス性とプラットフォーム全体でのエンゲージメントのために、簡単に字幕とキャプションを追加します。
4
Step 4
目的をエクスポートして共有
様々なプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む正確な編集でビデオを仕上げます。その後、ソーシャルメディアやメールで魅力的な資金調達要請を簡単に共有し、行動を促します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるストーリーで寄付者の行動を促す

.

感情的なつながりを築き、寄付の影響を示すモチベーショナルなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な資金調達ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエージェントとして機能し、ユーザーが効果的な資金調達ビデオを効率的に作成できるようにします。使いやすいテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、広範な編集スキルがなくても、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できます。

HeyGenは資金調達要請ビデオを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、資金調達要請ビデオを向上させるための強力なAIツールを提供しています。これには、メッセージを伝えるリアルなAIアバター、高度なボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションが含まれます。これらの機能により、メッセージが明確で魅力的になり、寄付者への影響を最大化します。

HeyGenで作成した資金調達ビデオを組織のブランドに合わせて完全にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なカスタマイズオプションを提供しており、ロゴやブランドカラーなどの独自のメディアをアップロードし、広範なライブラリからストックメディアを統合することができます。これにより、作成するすべての資金調達ビデオが、あなたの使命に共鳴する一貫したビジュアルストーリーテリングを維持します。

HeyGenはどのようにして様々なデジタルプラットフォームで資金調達コンテンツを効果的に共有するのを支援しますか？

HeyGenは多用途なコンテンツ配信のために設計されており、アスペクト比のリサイズを提供して、異なるソーシャルメディアプラットフォームに資金調達ビデオを最適化します。高品質のビデオ広告やソーシャルメディアコンテンツを簡単にエクスポートでき、潜在的な寄付者との広範なリーチとエンゲージメントを確保します。