募金発表ジェネレーター：魅力的なメッセージを迅速に作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的で個別化された募金発表をデザインし、スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオでメッセージを生き生きとさせます。

非営利団体や小規模な慈善団体向けに、直感的な募金発表ジェネレーターがどのようにして個別の発表を作成する力を与えるかを紹介する、心温まる45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは心に響くもので、温かみのあるカラーパレットと希望を感じさせる背景音楽を使用し、コミュニティと希望の感覚を呼び起こします。HeyGenのAIアバターがこれらの重要なメッセージを誠実かつ効果的に伝え、すべての行動喚起が潜在的な寄付者に深く響く様子を示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップの創業者やクラウドファンディングキャンペーンをターゲットにした、洗練された30秒のプロモーションビデオを開発し、AIアナウンスメントジェネレーターが重要なシード資金を確保する効率性を示します。現代的でダイナミックなビジュアル美学を採用し、シャープなグラフィックスとエネルギッシュなサウンドトラックを使用して、プロフェッショナルで先進的な印象を与えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、募金ピッチを迅速に魅力的なビデオコンテンツに変える方法を強調し、忙しい起業家にスピードと革新を提供します。
サンプルプロンプト2
チャリティーガラやコミュニティ募金イベントを計画するイベントオーガナイザー向けに、ソーシャルメディアで効果的に共有できる発表を簡単に作成する方法を紹介する、魅力的な60秒のビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたもので、多様なイベントのイメージと活気ある音楽に合わせた熱意あるナレーションを特徴とし、最大限の参加を促します。HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者にアクセス可能で広範囲にリーチすることを保証し、重要なイベントの詳細を誰も見逃さないようにする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
学校、地域クラブ、ボランティアグループが寄付ドライブを実施するための、カスタマイズ可能なテンプレートの力を強調する、簡潔な20秒のビデオを設計してください。明確で直接的なビジュアルスタイルを使用し、フレンドリーなオンスクリーンテキストと励ましのトーンを伴い、優しいサポート音楽で寛大さを促します。HeyGenのテンプレートとシーンが作成プロセスを簡素化し、組織が特定の寄付ニーズに合わせた効果的なキャンペーンを迅速に開始できる方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

募金発表ジェネレーターの使い方

直感的なAI搭載ツールを使用して、注目を集め、寛大さを促す魅力的な募金発表を簡単に作成し、メッセージを際立たせます。

1
Step 1
テンプレートを選択
目的に合ったプロフェッショナルな募金テンプレートから選択して始めましょう。テンプレートとシーンは強力な基盤を提供し、メッセージの舞台を迅速に設定できます。
2
Step 2
発表を作成
AIアナウンスメントジェネレーターを使用して、コアメッセージを作成します。重要なポイントを入力するだけで、ツールが明確で効果的なスクリプトの生成を支援し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換の準備が整います。
3
Step 3
個別のタッチを追加
独自のブランディングを取り入れて、メッセージを本当に個別の発表にしましょう。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、発表が組織のアイデンティティを反映し、寄付者の認識を高めるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終化したら、最適な形式で募金発表をエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有したり、ウェブサイトに埋め込んだりして、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高める募金ビデオで寄付を促す

オーディエンスと感情的に繋がり、彼らをあなたの目的を支援し、目標に貢献するように促す、強力で個別化されたビデオ発表を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように効果的な募金発表ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは直感的な募金発表ジェネレーターであり、スクリプトから直接魅力的なビデオ発表を作成することができます。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、メッセージを効果的に伝え、寄付を呼びかけることができます。

HeyGenはさまざまなクリエイティブニーズに対応した個別発表のためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリと強力なブランディングコントロールを通じて、個別発表ビデオを作成する力を与えます。製品の発売、イベントのプロモーション、またはユニークなソーシャルメディア投稿など、さまざまなクリエイティブ要件に合わせてコンテンツを簡単に適応させることができます。

HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターは、製品発売やイベントプロモーションビデオの作成を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターは、製品発売やイベントプロモーションのための魅力的なビデオの作成を大幅に簡素化します。AIアバターとナレーションを使用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenはフライヤーやInstagram投稿のようなマーケティング資料のためにカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供しますか？

はい、HeyGenはデジタルフライヤー、ポスター、Instagram投稿を含む効果的なビデオマーケティング資料をデザインするための多用途なテンプレートと包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを組み込んで、ソーシャルメディアで共有されるすべてのクリエイティブ発表で一貫性と影響力のあるコミュニケーションを確保します。