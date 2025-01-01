寄付が受益者に与える直接的な影響を強調する、心温まる証言と力強いビジュアルストーリーテリングを用いた60秒の魅力的な募金ビデオを作成してください。潜在的な寄付者や一般の人々をターゲットに、希望に満ちたトーンで、感動的なバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的なナレーションを確保し、チャリティの使命の緊急性と目的を伝えます。

