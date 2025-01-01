資金調達ニュースビデオメーカー：AIで成功を発表

資金調達ニュースのスクリプトを強力なテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なビデオに即座に変換します。

投資家、潜在顧客、業界メディアを対象にした、重要な資金調達ラウンドを発表する45秒のビデオを作成してください。プロフェッショナルで明るいビジュアルスタイルと、メッセージを伝える自信に満ちたAIアバターを使用します。このプロンプトは、HeyGenのAIアバターの力を活用して、インパクトのある「資金調達発表ビデオメーカー」コンテンツを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内従業員、ステークホルダー、B2Bクライアント向けに設計された60秒の四半期ニュースアップデートビデオを想像してください。情報豊かでクリーンな企業美学と権威あるナレーションを特徴としています。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを簡単に魅力的な「ニュースビデオメーカー」作品に変換することが目標です。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに「AIビデオジェネレーター」の利点を説明する30秒の魅力的なビデオを開発してください。ダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルと、親しみやすく革新的なナレーションが特徴です。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、視覚的に魅力的でインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
最近の投資ラウンドに関する15秒のキャッチーなソーシャルメディアアップデートを制作してください。一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーを対象にしており、テンポの速い視覚的に魅力的なスタイルと熱意あるナレーションを備えています。HeyGenを通じて自動的に字幕を含めることで、「資金調達ニュースビデオメーカー」コンテンツの最大のアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

資金調達ニュースビデオメーカーの使い方

HeyGenの強力なAIツールを使用して、資金調達発表をプロフェッショナルで魅力的なビデオニュースに簡単に変換し、より早くオーディエンスに届けます。

1
Step 1
スクリプトを作成
資金調達発表のスクリプトを作成または貼り付けてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、ニュースを伝え、資金調達発表ビデオにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込み、ニュースに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕を追加してビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで資金調達と会社のマイルストーンを発表

資金調達ラウンドやその他の重要な会社の成果を発表するためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成し、ブランドのストーリーを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な資金調達ニュースビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、プロフェッショナルで魅力的な資金調達ニュースビデオを迅速に制作する力を提供します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、資金調達発表や製品発表のための魅力的なストーリーを効率的に作成します。

HeyGenがビジネス向けの主要なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、高品質のAIアバターとシームレスなテキスト-to-ビデオ変換、リアルなAIナレーションを組み合わせることで、主要なAIビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、技術的な知識がなくても、洗練されたソーシャルメディアビデオやビデオ広告を含む多様なビデオコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオを制作するためのコスト効率の良いソリューションですか？

はい、HeyGenは、広範なリソースや従来のビデオ編集の専門知識を必要とせずに、プロフェッショナルなビデオを制作するための非常にコスト効率の良いソリューションを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ブランディングコントロール、自動字幕を活用して、ビデオ制作のワークフローを効果的に簡素化します。

HeyGenは特定のブランディング要素でビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをビデオにシームレスに統合できます。これにより、魅力的な発表ビデオからローカライズされたコンテンツまで、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。