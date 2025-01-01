フロントラインスタッフトレーニングビデオメーカー：簡単で効果的
自動字幕/キャプションで明確さと保持力を高め、フロントラインスタッフ向けのトレーニングビデオの作成を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dスペシャリスト向けに、90秒のビデオを開発してください。これは、高品質な従業員トレーニングビデオを迅速に制作することを求めています。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを誇り、複雑な手順を説明するさまざまなAIアバターを紹介し、AIアバターの力を強調するプロフェッショナルで魅力的なナレーションが伴います。
部門マネージャーや専門家向けに、効率的にトレーニングビデオを作成したい人のための45秒の指導ビデオを作成してください。視覚的アプローチはシンプルで情報豊かであり、明確な画面上のテキストとフレンドリーで指導的なナレーションを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用してスクリプトを直接ビデオコンテンツに変換するシームレスなプロセスを示します。
新しいフロントラインスタッフのためのオンボーディングモジュールを構築するHR部門を対象とした2分間の歓迎ビデオを制作してください。特に新しいフロントラインスタッフトレーニングビデオメーカーを利用する人々に向けて。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの活気あるストックメディアと、暖かくサポート的なナレーションによって支えられた、励ましのステップバイステップのビジュアルガイドを特徴としており、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して包括的なトレーニング資料をどれほど簡単に組み立てられるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてフロントラインスタッフ向けのトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したオンラインビデオエディターとして機能し、フロントライン従業員向けのトレーニングビデオを迅速に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキストを利用して、複雑な編集なしで魅力的な従業員トレーニングビデオを迅速に制作し、知識の保持を向上させます。
HeyGenを使って従業員トレーニングビデオを簡単に更新およびカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブラウザベースのオンラインビデオエディターを提供しており、トレーニングビデオの更新とカスタマイズを簡単に行えます。スクリプトを修正したり、AIアバターを変更したり、新しいシーンを追加したりして、スタッフトレーニングコンテンツを最新かつ効果的に保つことができます。
HeyGenは多様なオーディエンス向けにトレーニングビデオを最適化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕とキャプションの生成などの重要な技術的機能を提供し、すべてのフロントライン従業員がトレーニングビデオにアクセスできるようにします。また、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、すべてのスタッフトレーニング資料で一貫性を保つことができます。
HeyGenで作成されたスタッフトレーニングビデオの出力品質はどのようなものですか？
HeyGenのAIビデオ編集機能は、リアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を利用して、スタッフトレーニングビデオのプロフェッショナルな出力を保証します。これにより、チームの知識保持を向上させる魅力的で効果的な従業員トレーニングビデオを作成できます。