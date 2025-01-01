フリーランサーショーケースビデオジェネレーター：プロビデオを迅速に作成

高度なスクリプトからのテキストビデオを使用して、数分で自己プロモーション用のプロフェッショナルAIビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の魅力的なビデオを、他のフリーランサー、潜在的なコラボレーター、または小規模ビジネスオーナー向けに開発し、「ショーケースビデオ」アプローチを通じてユニークな「コンテンツ作成スキル」を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックでフレンドリーであり、クリエイティブプロセスをスピードアップして取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックと会話調のナレーションをバックにします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して魅力的なプレゼンテーションを構築し、「AIアバター」を使用して個人的でありながら効率的なタッチを加えましょう。
サンプルプロンプト2
特定の問題に苦しむ企業向けに60秒の「マーケティングビデオ」を制作し、フリーランサーが「プロフェッショナルAIビデオ」ソリューションを提供する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは、共通の問題を描写する共感的なトーンで始まり、クリーンでソリューションに焦点を当てた美学に移行し、安心感のあるプロフェッショナルなナレーションを提供します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルを取り入れ、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを確保し、重要なポイントを強調します。
サンプルプロンプト3
フリーランサーのコアサービスとユニークな販売提案を迅速に概観する20秒のビデオを作成し、忙しい潜在顧客向けに強力な「ブランディング要素」を強調します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、ブランド化され、非常にインパクトがあり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なナレーションを組み合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、「スクリプトからのテキストビデオ」で効率的なコンテンツ生成を行い、迅速な「フリーランサーショーケースビデオジェネレーター」出力として効果的に機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フリーランサーショーケースビデオジェネレーターの仕組み

あなたのスキルとプロジェクトを強調する魅力的なプロフェッショナルビデオを作成し、ダイナミックなAI駆動コンテンツで潜在顧客を引き付けます。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。AIビデオジェネレーターが即座にテキストをダイナミックなビデオシーンに変換し、カスタマイズの準備を整えます。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
AIアバターを選択するか、さまざまなテンプレートやストックメディアから選んで、あなたの作品を視覚的に表現します。自然な音声のナレーションを生成して、効果的にショーケースを語りましょう。
3
Step 3
ブランド要素をカスタマイズ
ロゴやカラースキームを含む独自のブランディングコントロールを統合し、ショーケースビデオがあなたのプロフェッショナルなアイデンティティを完璧に反映するようにします。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、すべてのプロフェッショナルプラットフォームで簡単に共有し、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアント成功事例ビデオ

クライアントの成功事例を効果的に紹介し、信頼を築き、専門知識を示すプロフェッショナルAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてフリーランサーがプロフェッショナルAIビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、フリーランサーがプロフェッショナル品質のコンテンツを迅速に作成できるようにします。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、魅力的なショーケースビデオや自己プロモーション広告を簡単に制作できます。

HeyGenはどのようなクリエイティブ要素を提供してビデオプロジェクトを強化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なナレーション生成を含む包括的なクリエイティブツールを提供します。ブランディング要素や多様なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルAIビデオをさらにカスタマイズし、コンテンツを際立たせることができます。

HeyGenは私の書いたスクリプトを効率的に完全なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオに優れており、ビデオコンセプトや完全なビデオを迅速に生成できます。このエンドツーエンドのビデオ生成機能は、ソーシャルメディア広告や短いビデオに最適なコンテンツ作成スキルを簡素化します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化するのをどのように支援しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディア向けに最適化されたプロフェッショナルAIビデオを作成する力を与え、魅力的なショーケースビデオを簡単に制作できます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを含む機能により、どのソーシャルチャネルにも完璧なコンテンツを確保します。