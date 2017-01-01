無料ビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成

AI駆動のスクリプトからのテキストビデオ機能で、テキストを高品質なビデオに簡単に変換し、プロフェッショナルな結果を提供します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、HeyGenの「オンラインビデオメーカー」プラットフォームを使用して、どれほど簡単に「AIビデオメーカー」になれるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ユーザーインターフェースの画面上のデモンストレーションを特徴とし、プロフェッショナルで親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、どのように時間とリソースを節約し、効果的なマーケティングを実現するかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターとビデオ編集者を対象にした1.5分間の指導ビデオを開発し、HeyGenがさまざまなプラットフォーム向けの「ビデオ編集」ワークフローをどのように強化するかを説明します。ビジュアルスタイルは鮮明で正確であり、HeyGenの柔軟なエクスポートオプションの画面録画に焦点を当て、魅力的なナレーションを添えます。プラットフォームの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、ユーザーが異なるソーシャルメディアの寸法にプロジェクトを迅速に適応させ、高品質の出力を確保する方法を示します。
サンプルプロンプト2
教育者と企業トレーナー向けに45秒の簡潔なビデオを制作し、HeyGenが魅力的な指導コンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは明確で簡潔であり、「テンプレートとシーン」を選択してカスタマイズすることで迅速なビデオ開発を強調し、権威あるが親しみやすいナレーションを添えます。「字幕/キャプション」機能がどのようにしてすべての学生にアクセス可能な学習資料を自動生成できるかを紹介します。
サンプルプロンプト3
マーケターとオンラインコースクリエイターを対象にした1分間のプロモーションビデオを構想し、HeyGenの「AI駆動ツール」が多様なコンテンツに対してどのような創造的な可能性を提供するかを示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで想像力豊かであり、さまざまな「AIアバター」が異なるメッセージを伝え、プロフェッショナルな「ナレーション生成」と魅力的なサウンドトラックを添えます。広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」がどのようにしてユーザーが素晴らしいビジュアルを迅速に統合し、ビデオ作成プロセスをシームレスで非常にプロフェッショナルにするかを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

無料ビデオメーカーの使い方

直感的なツールとAI駆動の機能を使用して、数分でオンラインで素晴らしくプロフェッショナルな品質のビデオを簡単に作成し、すべてのプラットフォームで共有できます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。無料ビデオメーカーは、クリエイティブなプロセスを開始するためのさまざまなオプションを提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加
自分のメディアを簡単にアップロードするか、広範なストックライブラリから選択します。強力なビデオエディターを使用して、テキスト、画像、音楽を追加してビデオを強化します。
3
Step 3
編集と強化を適用
魅力的なエフェクト、スムーズなトランジション、ダイナミックなテキストアニメーションでビデオを磨きます。さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比を調整し、高品質のビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、高解像度（4Kを含む）でエクスポートし、透かしなしで共有します。完成した作品をソーシャルプラットフォームに直接共有するか、後で使用するためにダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習体験を強化

.

AI駆動のビデオを活用して、ダイナミックなトレーニングモジュールを作成し、エンゲージメントを向上させ、オーディエンスの情報保持を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してプロフェッショナルなビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用して、テキストをリアルなAIアバターと高品質なナレーションを備えたダイナミックなビデオに変換します。このAIビデオメーカーは複雑なビデオ編集を簡素化し、ユーザーがスクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオをエクスポートできますか？

はい、HeyGenはユーザーが4K解像度を含む高品質のビデオを、さまざまなプラットフォームとニーズに最適化してエクスポートできるようにします。アスペクト比を簡単に調整し、完成したビデオコンテンツをHeyGenから直接さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに共有できます。

HeyGenにはどのような編集ツールがあり、ビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、マルチレイヤー編集、ナレーションの追加、自動キャプション生成などのオプションを含む包括的なビデオ編集ツールを提供します。また、メディアライブラリや事前にデザインされたテンプレートを利用して、ビデオプロジェクトを効果的に強化することができます。

HeyGenはブランディングやクリエイティブ要素のカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはブランディングのための広範なカスタマイズを可能にし、ロゴやブランドカラーを適用して一貫性を確保できます。豊富なビデオテンプレートと充実したメディアライブラリを使用して、ブランドの美学に完全に一致する高品質のビデオを簡単に作成できます。