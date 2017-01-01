開発者や技術教育者向けに、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、画面録画の例と明確でプロフェッショナルなナレーションを用いた1分間の技術解説ビデオを作成してください。このビデオでは、AIビデオジェネレーターの力を示すために、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して複雑なドキュメントを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法を紹介し、「ナレーション生成」による正確なナレーションでさらに強化します。

ビデオを生成