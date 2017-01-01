無料ビデオジェネレーター：高品質なAIビデオを瞬時に作成
ソーシャルメディア向けの魅力的なマーケティングビデオを迅速に作成。私たちの無料AIビデオメーカーは、スクリプトからのテキスト-ビデオを活用してコンテンツを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、使いやすさを強調したダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルと、明るくフレンドリーなAIボイスを組み合わせた45秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。「AIアバター」を使用して主要な利点を提示し、自動「字幕/キャプション」でプラットフォーム全体でのアクセシビリティを確保しながら、魅力的な製品発表を迅速に作成する方法を示します。
コンテンツクリエイターやオンラインコースインストラクター向けに、ステップバイステップのチュートリアルのようなビジュアルスタイルと明確なオンスクリーンテキスト、落ち着いた指導的な声を特徴とする包括的な2分間のワークフローデモを設計してください。「テンプレートとシーン」を使用して教育モジュールを迅速に組み立てる効率性を強調し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連メディアをシームレスに統合して学習体験を豊かにする効果的なAIビデオエディターとしての役割を果たします。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースビジネスを対象とした30秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作し、プロフェッショナルな出力を強調するモダンでテンポの速いビジュアル美学を採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴います。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を効率的に使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを瞬時に適応させ、多様なマーケティングキャンペーンに洗練された外観を確保する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度な人工知能を活用して、テキストスクリプトを高品質なAIビデオに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、シーンをカスタマイズすることで、プロフェッショナルなビデオを驚くほど効率的に作成できます。
HeyGenのプラットフォームを使用してテキストをビデオに変換できますか？
もちろんです！HeyGenは強力なテキスト-ビデオジェネレーターであり、スクリプトを入力するだけで、自然な音声のナレーションを生成し、自動的に字幕を追加することで、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenはどのようなAIビデオエディター機能を提供していますか？
HeyGenは強力なAIビデオエディター機能を提供し、ユーザーが事前に作成されたテンプレートを使用してビデオをカスタマイズし、視覚的な魅力を高めることができます。さまざまなプラットフォームに合わせてビデオの背景を簡単に削除したり、アスペクト比を調整したりすることができ、どこでも完璧なコンテンツを確保します。
HeyGenはリアルなトーキングヘッドをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーを使用してリアルなトーキングヘッドを作成することに優れています。私たちのプラットフォームは、AI生成のプレゼンターが自然な表情とリアルな動きを示すことを保証し、視聴者を引き込む高品質なAIビデオを提供します。