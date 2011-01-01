無料トライアルプロモーションビデオメーカーでプロフェッショナルなビデオを作成
より賢く創造し、AIツールを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに簡単に変換することを含む、労力をかけずに高品質でプロフェッショナルなプロモーションビデオを制作します。
クリエイティブエンジン
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは究極のオンラインビデオクリエーターであり、企業が努力せずにプロフェッショナルで高品質なプロモーションビデオを作成できるようにします。AIツールを活用して、注目を集め、印象的なクリップで登録を促進する、より賢い無料トライアルプロモーションビデオを作成します。
高性能な広告ビデオを作成する.
Quickly produce professional, high-impact ad videos with AI, perfect for showcasing your free trial or product offers.
ソーシャルメディア向けに魅力的なプロモーションを作成する.
Effortlessly create captivating social media promos and clips to expand your reach and attract new users to your free trial.
よくある質問
HeyGenがプロモーションビデオをプロフェッショナルに作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはAIによって推進されるプロモーションビデオクリエーターで、努力せずにプロフェッショナルなビデオを作成することができます。AIアバターやスクリプトからビデオへのテキスト変換を活用して、注目を集め、効果的にメッセージを伝える印象的なクリップを制作します。
HeyGenを使用して高品質のプロモーションビデオを作成できますか？
はい、HeyGenでは高品質のプロモーションビデオを簡単に作成することができます。直感的なオンラインビデオメーカーにAIツールと柔軟な編集オプションを組み合わせることで、あなたのコンテンツが洗練されてプロフェッショナルに見えることを保証します。
HeyGenを使いやすいビデオクリエーターにする特徴は何ですか？
HeyGenは、豊富なテンプレートライブラリ、ロゴと色のためのブランドコントロール、AIによるボイスオーバー生成を含む、ビデオ作成を簡素化するための完全な機能セットを提供します。これにより、より賢く作成し、魅力的なビジネスビデオを効率的に制作することができます。
HeyGenはさまざまなビジネスビデオを作成するのに適していますか？
間違いなく、HeyGenは多様なビジネスビデオを作成するために設計された汎用性の高いビデオクリエーターです。製品説明からマーケティングプロモーションまで、AIアバターやテキストからビデオへの機能を使用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成します。