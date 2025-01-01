無料トライアル広告動画メーカー: コンバージョンする広告を作成

ダイナミックな動画広告でキャンペーンを強化しましょう。私たちのAIアバターが手間なくプロフェッショナルなコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
意欲的なコンテンツクリエイターやeコマースビジネスを対象にした45秒のモダンでダイナミックな動画広告を開発してください。ビジュアル的には、多様なシーン間のクイックトランジションを示し、カスタマイズオプションと遊び心のあるアニメーションを強調します。音声は、プロセスを説明する明確で魅力的なナレーションを特徴とします。コアメッセージは、HeyGenが「テキストから動画へのスクリプト生成」から直接動画を生成し、「ボイスオーバー生成」で魅力的な結果を得ることで、「動画広告メーカー」になることをどのように簡素化するかを示します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングエージェンシーや忙しいプロフェッショナル向けの60秒の高速でプロフェッショナルな動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、「AI Video Maker」技術の効率性を示し、異なる「AIアバター」の使用を示すクイックカットを含みます。音声は、自信に満ちた権威あるトーンで提供される情報豊富なナレーションを持っています。動画は、HeyGenが「オンライン動画メーカー」としてどのように機能し、質の高いプロフェッショナルな動画広告を強化するための広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を提供するかを説明します。
サンプルプロンプト3
最小限のコミットメントで魅力的な「ソーシャルメディア」動画広告を作成したい人を対象にした15秒の直接的で説得力のある動画広告をデザインしてください。ビジュアルは明るく、明確な「コールトゥアクション」を特徴とし、熱意あるAIアバターを含むかもしれません。音声はアップビートでエネルギッシュなナレーションです。主な焦点は、「無料トライアル」オファーを利用するようユーザーを促し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して多様な広告フォーマットを簡単に作成し、「字幕/キャプション」でプラットフォーム全体でのアクセス性を確保する方法を示すことです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

無料トライアル広告動画メーカーの使い方

AIを活用したオンライン動画メーカーでプロフェッショナルな動画広告を簡単に作成し、無料トライアルでその機能を探求してマーケティングを強化しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな広告キャンペーンに適したプロフェッショナルなテンプレートとテンプレート＆シーンの豊富なライブラリから選択します。この初期選択は、クリエイティブプロセスの構造化された出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加
ブランドのメッセージ、ロゴ、独自のビジュアルを統合します。広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、完璧な画像やクリップで広告を簡単にカスタマイズし、視聴者に共鳴するようにします。
3
Step 3
AIで強化
高度なAIを活用したツールで動画を向上させます。魅力的なボイスオーバーを生成し、ダイナミックなテキストを追加するか、HeyGenのAIアバターを組み込んでプロフェッショナルなタッチでメッセージを伝えます。
4
Step 4
広告をエクスポート
希望の解像度で広告をエクスポートし、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。選択したチャネルで展開する準備が整った洗練された動画広告を簡単に作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある顧客の声動画

AIを活用して、信頼を築き、製品やサービスのサインアップを促進する説得力のある顧客の声動画を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画広告制作を簡素化しますか？

HeyGenのAI Video Makerは、魅力的な動画広告を簡単に作成できるようにします。高度なAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、プロフェッショナルな魅力を持つスクリプトを実現し、クリエイティブなキャンペーンに最適です。

HeyGenの動画広告テンプレートを自分のブランドにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含むブランドに合わせて完全にカスタマイズできる、プロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートを提供しています。また、広範なメディアライブラリからストック画像やクリップを取り入れることもできます。

HeyGenが効果的なオンライン動画広告メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なオンライン動画メーカー体験を提供し、編集スキルがなくても簡単に高品質な動画広告を制作できます。AIを活用したツールがコンテンツ制作を効率化し、スクリプトから最終出力までをサポートするため、無料トライアル広告動画メーカーとして最適です。

HeyGenはどのようにして動画広告にダイナミックな要素を追加しますか？

HeyGenは、正確なボイスオーバー生成や自動生成された字幕などの機能を使用して、動画広告にプロフェッショナルな仕上がりを加えることができます。これにより、動画広告が魅力的でアクセスしやすくなり、さまざまなプラットフォームで効果的に視聴者の注意を引きます。