無料広告ビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオ広告を作成
AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ広告を迅速に作成します。
コンテンツクリエイターからの本物の証言を求めるブランド向けに、説得力のある45秒のUGC広告を開発してください。このビデオは、自然な照明と温かみのある会話調のトーンを持つ、親しみやすいビジュアルスタイルを採用するべきです。HeyGenのAIアバターを利用して、バーチャルなスポークスパーソンをシームレスに統合し、重要なポイントを紹介または要約し、ユーザー生成コンテンツの感触を維持しながらプロフェッショナルなタッチを加えましょう。
サービスに初めて触れる潜在顧客向けに、複雑な機能を簡素化した60秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、クリーンでイラスト的でわかりやすい美学を誇り、落ち着いたバックグラウンドミュージックと明確で教育的なナレーションが組み合わさっています。HeyGenのテンプレートとシーンは、説明ビデオメーカーのコンテンツを論理的かつ効率的に構築するのに役立ちます。
ソーシャルプラットフォーム向けに最適化された15秒のプロモーションビデオを作成し、ソーシャルメディアマネージャーや国際的なマーケターがリーチを最大化することを目的としています。ダイナミックで目を引くビジュアルスタイルを採用し、太字のテキストオーバーレイとモダンでトレンディなサウンドトラックを使用して、瞬時に注目を集めましょう。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込むことで、ビデオ広告メーカーのコンテンツを世界中で理解されるようにし、グローバルなアクセスを確保します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ広告の作成を支援しますか？
HeyGenは、インパクトのあるビデオ広告を簡単に作成できる高度なAIビデオ広告ジェネレーターを提供します。さまざまなビデオテンプレート、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、あらゆるマーケティング戦略に最適な高品質の短編ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオ広告のカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、ビデオ広告のための広範なクリエイティブカスタマイズを提供し、ブランドカラーやロゴを組み込むための強力なブランディングコントロールを含んでいます。また、アニメーション、音楽、独自のコールトゥアクションを追加して、ビデオをカスタマイズし、ブランドのメッセージに完全に一致させることができます。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのさまざまなクリエイティブビデオ広告フォーマットをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、YouTubeやInstagramなどのさまざまなソーシャルプラットフォーム向けに最適化された多様なビデオ広告フォーマットを簡単に作成できるようにします。私たちのツールは、アスペクト比のリサイズをサポートしており、YouTubeショートを含むあらゆる場所でアニメーションビデオが素晴らしく見えるようにします。
HeyGenのAIツールを使用してプロフェッショナルなビデオ広告を迅速に生成することは可能ですか？
はい、HeyGenの高度なAIビデオ広告ジェネレーターは、高品質のビデオ広告の作成を大幅に効率化します。強力なAIツールと直感的なビデオエディターを使用して、コンセプトを魅力的なコンテンツに効率的かつ簡単に変換し、プロフェッショナルなビデオ広告を迅速に制作できます。