詐欺防止ビデオメーカー：今すぐセキュリティ意識を高めよう

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、詐欺防止トレーニングのための魅力的な教育ビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模事業者とその従業員を対象に、フィッシング詐欺の識別によるセキュリティ意識向上に焦点を当てた45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でクリーンであり、画面上のテキストとグラフィックスを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、正確で一貫したメッセージングを確保します。
サンプルプロンプト2
新しい銀行口座の保有者や金融機関の顧客を対象に、個人の金融情報を保護するためのベストプラクティスを案内する、親しみやすく安心感のある60秒の教育ビデオをデザインしてください。理解しやすいビジュアルスタイルを採用し、控えめなアニメーションと落ち着いた音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
アイデンティティ盗難を心配するソーシャルメディアユーザー向けに、強力でユニークなパスワードを作成するための実用的なアドバイスを提供する30秒のダイナミックなヒントビデオを制作してください。ビデオは短い形式で、注意を引くビジュアルスタイルを特徴とし、明確な行動喚起を含み、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、観客の注意を迅速かつ効果的に引きつける鮮明で魅力的なナレーションを提供します。
詐欺防止ビデオメーカーの使い方

AIを使用して魅力的な詐欺防止意識ビデオを簡単に作成し、複雑な情報を明確で実用的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スクリプトを作成または貼り付けるか、すぐに使えるレイアウトから選択します。プラットフォームは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」技術を活用して、コンテンツを迅速に魅力的な「説明ビデオ」に変換し、詐欺防止を図ります。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なリアルな「AIアバター」からメッセージを伝えるために選択します。この重要な機能はスクリプトを生き生きとさせ、効果的な「セキュリティ意識」キャンペーンのためのプロフェッショナルで魅力的なナラティブを提供します。
3
Step 3
ブランディングを適用しビジュアルを強化
特定の「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して組織の存在感を強化します。これにより、「詐欺防止トレーニング」ビデオが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持し、ブランド認知を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、さまざまな形式と解像度でビデオを簡単にエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能により、影響力のある「詐欺防止ビデオメーカー」コンテンツがソーシャルメディア、ウェブサイト、またはプレゼンテーションプラットフォームに最適化されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

詐欺防止意識キャンペーンを開始

オンライン詐欺とセキュリティのベストプラクティスについての公共意識を高めるために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な詐欺防止ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度な詐欺防止ビデオメーカーとして、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、説得力のある詐欺防止意識ビデオを制作することを可能にします。複雑なセキュリティ意識の概念を魅力的な説明ビデオを通じて簡単に説明できます。

HeyGenが効率的な詐欺防止ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、豊富なテンプレートとシーン、効率的なボイスオーバー生成を提供することで、詐欺防止ビデオの生成プロセスを簡素化します。これにより、オンライン詐欺に対する公共意識キャンペーンのための高品質な教育ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは特定の詐欺防止意識キャンペーンのためにコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはブランドコントロールと柔軟なアスペクト比のリサイズを使用して、詐欺防止意識ビデオを完全にカスタマイズすることができます。自動字幕/キャプションと多様なAIアバターを使用して、セキュリティ意識メッセージとアクセシビリティを向上させます。

AIはHeyGenでどのように詐欺防止トレーニングを強化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを使用してプレーンテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、詐欺防止トレーニングを革新します。これにより、オンライン詐欺と戦うための動的な教育資料の作成が簡素化されます。