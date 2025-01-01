詐欺防止トレーニングビデオ: ビジネス資産を守る

リアルなAIアバターを使った魅力的なオンライントレーニングを作成し、社員の詐欺意識とコンプライアンスを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員、特に財務や顧客対応の役割を持つ社員を対象に、一般的な金融犯罪のシナリオと詐欺報告の適切な手順を示す60秒の情報ビデオを作成してください。ビデオは真剣で情報豊かなトーンを採用し、現代的でクリーンなビジュアル美学でミニケーススタディを提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能は、詳細な事件の説明を魅力的なビジュアルストーリーに変えるのに理想的です。
サンプルプロンプト2
リモート社員や機密データを扱う社員向けに、実用的な個人情報盗難防止のヒントに焦点を当てた30秒の迅速なマイクロラーニングモジュールを制作してください。ビデオは迅速で簡潔、かつエネルギッシュである必要があり、重要なポイントを強調するために画面上のテキストを目立たせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合することで、さまざまな視聴環境でも最大限の理解を確保し、効果的な詐欺トレーニングとなります。
サンプルプロンプト3
管理職やチームリーダー向けに、コンプライアンス研修の重要性と内部監査の結果から得られた詐欺防止に関する洞察を強調する50秒のエグゼクティブサマリービデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威的で直接的であり、プロフェッショナルなストック映像と明確なデータビジュアライゼーションを組み込みます。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、洗練された信頼性のあるプレゼンテーションに大いに役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

詐欺防止トレーニングビデオの仕組み

HeyGenを使って、チームのために魅力的で効果的な詐欺防止トレーニングビデオを簡単に制作し、明確なコミュニケーションを確保し、社員の意識を高めて組織を守りましょう。

1
Step 1
アバターとスクリプトを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。詐欺防止トレーニングスクリプトを入力し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
ブランド要素を追加
HeyGenの包括的なブランド管理機能を使用して、会社のロゴとブランドカラーを組み込みます。これにより、オンライントレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保ちます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を作成
HeyGenの高度なナレーション生成を使用して、マイクロラーニングモジュールのためにさまざまな言語でリアルなナレーションを生成します。これにより、コンテンツが魅力的でアクセスしやすくなります。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
詐欺意識ビデオが完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、あらゆるプラットフォームに適した形式でダウンロードします。社員トレーニングを効果的に共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動的なマイクロラーニングモジュールを制作

短くてインパクトのあるマイクロラーニングビデオやクリップを迅速に作成し、消化しやすい詐欺防止のヒントや継続的な意識向上キャンペーンに最適です。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員向けの詐欺防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使った魅力的なビデオに変換することで、詐欺意識と防止トレーニングの効果的な制作を大幅に簡素化します。

HeyGenを使って詐欺トレーニングのためにどのような魅力的なコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使えば、動的な短編ビデオ、マイクロラーニングモジュール、さらにはアニメーション解説ビデオを簡単に制作できます。テンプレートや豊富なメディアライブラリを活用して、コンプライアンス研修を強化し、複雑なテーマをより理解しやすくします。

HeyGenは詐欺防止トレーニングを個別化し、完了を追跡するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはブランド管理機能をサポートしており、詐欺防止ビデオが会社のガイドラインに沿うように、ロゴやカラーをフィーチャーします。HeyGenはビデオ作成に特化していますが、強力なエクスポートオプションにより、LMSとのシームレスな統合が可能で、完了証明書の追跡ができます。

HeyGenのビデオプラットフォームを使ってどのような具体的な詐欺防止トピックをカバーできますか？

HeyGenは、金融犯罪や個人情報盗難から内部監査のベストプラクティス、内部告発者保護まで、幅広い詐欺防止トピックをカバーするのに十分な柔軟性があります。一般的な手口や報告手順を社員に教育するための説得力のある詐欺ケーススタディビデオを作成できます。